حملة عالمية للاحتفال بعيد ميلاد الطفلة الشهيدة “روح الروح”-

2023-12-24 / 12:51
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هبة بريس _ وكالات

دخلت الطفلة الفلسطينية الشهيدة “ريم” قلوب وبيوت الملايين، بعد انتشار قصتها بفضل الفيديو المؤثر الذي التقطه أحد المصورين الفلسطينيين لجدها خالد نبهان وهو يودعها الوداع الأخير.

وقررت مجموعة من النشطاء الاحتفال بعيد ميلادها الذي يوافق الـ23 من ديسمبر؛ وهو نفس يوم عيد ميلاد جدها في حملة هدفها تذكير العالم بالأطفال الفلسطينيين الذين راحوا ضحايا الاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

بدأت صانعة المحتوى عبر “تيك توك”، ميشيل درمام، الحملة وناشدت الناس الاحتفال بعيد ميلاد الطفلة ريم التي كان من المفترض أن تبلغ عامها الرابع اليوم، وقررت ومجموعة من الناس اللطفاء كما وصفتهم، أن يكونوا مثل عائلة كبيرة للجد المكلوم ويرسلون إليه مقاطع فيديو يؤكدون فيها على أنهم لم ينسوا “روح الروح” ولن يتخلوا عن أطفال فلسطين.

https://www.facebook.com/khorotorepublic?ref=embed_video

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