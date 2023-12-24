فاطمة خلوق…عنصر نسوي متفاني في خدمة اندماج المهاجرين بإيطاليا

هبة بريس _ الباز ع اللطيف

عبد اللطيف الباز- هبة بريس

تعد الأيقونة الجمعوية “فاطمة خلوق” واحدة من بين النماذج النسائية المغربية المشرفة و الطموحة في إيطاليا و يحق للجالية المغربية الإفتخار بأفرادها الخلوقين الذين هم خير سفراء لبلدانهم إلى المجتمع الإيطالي، حسن المعاملة والصدق والأمانة ولين المعشر هي بخلاصة طيبة جواز السفر إلى قلوب الناس، مهما كانت أعراقهم وجنسياتهم وأديانهم وعقائدهم، فالإنسان في الأصل أودع فيه الخالق البارئ سبحانه وتعالى الطيبوبة والميل إلى الخير، وأفراد الجالية المغربية طيبون وأكفاء في المجمل والغالبية “تحمر الوجه” كما يقول المغاربة. ” فاطمة خلوق “بقامتها المديدة تستقبل زوارها في مؤسسة “المنتدى الإيطالي المغربي للعلاقات الثنائية” بابتسامة مشرقة تكاد لا تفارق محياها، إنسانة هادئ الطبع، كثير التأمل كما أنها سريعة المبادرة.

تعد الناشطة والفاعلة الجمعوية فاطمة خلوق، المقيمة في مدينة طورينو منذ 30 عاما والمنحدرة من مدينة قصبة تادلة جهة خنيفرة بني ملال، كفاءة جمعوية مشهورة لدى المؤسسات الإيطالية، حيث استطاعت بعد إتمام مشوارها الدراسي بتفوق وحصولها على الإجازة بجامعة باريس شعبة البيوكيمياء وخريجة المعهد الإيطالي لتراجمة بجامعة سيينا على رسم مسارها الجمعوي بإمتياز، فضلا عن كونها من المهاجرات اللواتي أثبتن حضورهن المتميز في وقت وجيز وبقوة.

وموازاة مع إلتزامتها الأسرية، عانقت فاطمة هموم كل المهاجرين بكل إخلاص وتفاني بحيث انخرطت، منذ أكثر من عقد من الزمن، في العمل الجمعوي الملتزم بقضايا الهجرة والمهاجرين لاسيما في مجالات المساعدة الاجتماعية ومقاربة النوع ومساعدة النساء والأطفال.

تقول فاطمة وهي تتولى حاليا منصب “خدمات شؤون الهجرة واللجوء” في مؤسسة “المنتدى الإيطالي المغربي للعلاقات الثنائية”، إنها نذرت نفسها وحياتها لخدمة كل المهاجرين وتقديم لهم كل المساعدات والإرشادات وضمان تطورهم في مختلف المجالات، خاصة المجال التربوي والأسري.

مساعدة المهاجرين على الاندماج:

أما في ما يخص المساهمة في تأطير وتنظيم المهاجرين في طورينو، تقول فاطمة إن المؤسسة، تقوم بتقديم العديد من الخدمات، بتنظيم عدة دورات تربوية وتوعية وتثقيفية تخص الأسر والأطفال، وتنظيم حفلات ورحلات وأنشطة ثقافية ورياضية.

إضافة إلى حرص المؤسسة على الدفاع عن كرامة المهاجرين وحقهم في العيش الكريم، وكذلك التعريف بالحقوق والحريات التي يضمنها لهم القانون الإيطالي، وتنظيم ملتقيات لفائدة المهاجرين من أجل الاستماع لهمومهم ومحاولة توجيهم نحو السبل الأفضل لمعالجة مشاكلهم خاصة المشاكل التي يواجهها الشباب والأطفال.

الإحتفال باليوم العالمي للمرأة:

وبالنسبة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أكدت فاطمة خلوق في تصريح ل “هبة بريس”، أن هذه المناسبة تشكل فرصة للاحتفاء بالتقدم المحرز في مجال النهوض بوضع المرأة في جميع أنحاء العالم، وخاصة في المغرب الذي حقق تقدما ملحوظا في مجال ضمان الحقوق والمساواة بين الجنسين.

وسجلت أن المرأة المغربية في إيطاليا يمكن لها أن تشعر بالفخر للوضع الذي أضحت عليه اليوم، باعتبارها امرأة مقاومة وذات كفاءة ومتعددة الاهتمامات، سواء داخل منزلها أو أثناء مزاولة عملها.

وأضافت أن المرأة المهاجرة، قادرة على مواجهة مختلف التحديات والصعوبات، مبرزة أنه ومن منطلق تجربتها في إيطاليا، فإن النساء اللائي ولجن مغامرة مغادرة بلدهن والاستقرار في هده البلاد، أستطعن التأكيد على خبراتهن في مجالات مهنية كثيرة.

وتحرص” خلوق “على التعبير دائما عن فخرها بتميز العديد من النساء المهاجرات في جميع المجالات والمستويات.

ومهما يكن من أمر، فإن مسار فاطمة خلوق اللافت في إيطاليا، يعكس بشكل جلي تلك الصورة المشعة للمرأة المغربية، الملتزمة بتمثيل بلدها أحسن تمثيل في بلد الإقامة.

وبنبرة متفائلة عبرت فاطمة عن أملها في أن يكون الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ممارسة يومية ، مؤكدة أنه قد آن الأوان لتضطلع المرأة المغربية بدورها كاملا داخل المجتمع الإيطالي.

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