” الإحتلال “يعلن مقت–ل 8 جنود في غزة والإجمالي 154

2023-12-24 / 11:01
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هبة بريس _ وكالات

قال جيش الإحتلال الإسرائيلي يوم الأحد إن ثمانية جنود قتلوا في قطاع غزة، ليرتفع العدد المعلن للقتلى في العمليات القتالية هناك إلى 154 منذ الاجتياح البري الإسرائيلي للقطاع في 20 أكتوبر .

من جهتها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان يوم السبت أن 201 على الأقل قتلوا و368 آخرين أصيبوا في غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف البيان أنه منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، بلغ إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين في الهجمات الإسرائيلية على القطاع 20258 شخصا بالإضافة إلى إصابة 53688.

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