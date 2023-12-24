إسرائيلية أسيرة : عناصر حماس حمونا بأجسادهم من القصف وعاملونا باحترام

هبة بريس _ وكالات

روت أسيرة إسرائيلية أطلقت من غزة بتبادل الأسرى، تفاصيل مثيرة عن اختبارها وأسرى آخرين لقصف من الجيش الإسرائيلي في مكان تواجدوا فيه بغزة، فقام مسلحون من “حماس” بحمايتهم بأجسادهم.

وقالت ألموغ غولدشتاين (48 عاما)، للقناة 12 الإسرائيلية، مساء الجمعة، إن مسلحي “حماس” كانوا يدركون أهمية الأسرى الإسرائيليين في إشارة إلى عقد صفقات تبادل أسرى.

وكشفت أنه في إحدى الليالي، أثناء الأسر في غزة، تم إخراج أسرى، لم تحدد عددهم، إلى محل سوبر ماركت للجلوس فيه بمكان لم تحدده.

وقالت: “كنا في محل سوبر ماركت، ثم بسرعة حصل قصف إسرائيلي على الشارع، وكان إطلاق النار مثل الحفارة التي تقترب منك، إن مجيئه إليك، كان جنونا، لقد كان هكذا تا تا تا، ويأتي إليك”.

وأضافت: “وفيما نحن هكذا، طوينا الفراش الذي كنا عليه، ووقف حراسنا وخاطفونا المسلحون يحموننا بأجسادهم”.

وتساءل الصحافي الإسرائيلي: “يحمونكم؟” فردت: “من إطلاق النار القادم من الجيش الإسرائيلي، لأننا كنا مهمين جدا بالنسبة لهم”.

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