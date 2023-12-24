طقس الأحد ..برودة في كل ربوع المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا إلى محليا بارد فوق كل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسهول الداخلية، مع تكون جليد محليا.

ويرتقب تكون كتل من الضباب أو نزول أمطار جد خفيفة محليا بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب على العموم بالمملكة، مع تناثر بعض الغبار بشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين – 05 ودرجتين بالهضاب العليا الشرقية والأطلس وسفوحه الشرقية، وما بين 05 و 13 درجة بالواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى، وشمال المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، وما بين 02 و06 درجات في باقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا فستعرف بعض الارتفاع.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طنجة ومهدية، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين مهدية والجرف وما بين طانطان وطرفاية، وهائجا ما بين الجرف وطانطان، وقليل الهيجان ما بين طرفاية والكويرة.

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