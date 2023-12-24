طقس الأحد ..برودة في كل ربوع المملكة

2023-12-24 / 09:13
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا إلى محليا بارد فوق كل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسهول الداخلية، مع تكون جليد محليا.

ويرتقب تكون كتل من الضباب أو نزول أمطار جد خفيفة محليا بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، فيما ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب على العموم بالمملكة، مع تناثر بعض الغبار بشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين – 05 ودرجتين بالهضاب العليا الشرقية والأطلس وسفوحه الشرقية، وما بين 05 و 13 درجة بالواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى، وشمال المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، وما بين 02 و06 درجات في باقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا فستعرف بعض الارتفاع.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طنجة ومهدية، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين مهدية والجرف وما بين طانطان وطرفاية، وهائجا ما بين الجرف وطانطان، وقليل الهيجان ما بين طرفاية والكويرة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of عمال “شركة الكتبية” يحتجون أمام مقر الشركة بالمحمدية

عمال “شركة الكتبية” يحتجون أمام مقر الشركة بالمحمدية

2023-12-23 / 23:14
Photo of شبهة هتك عرض قاصرات تقود “فقيها” الى مخفر الدرك ضواحي وزان

شبهة هتك عرض قاصرات تقود “فقيها” الى مخفر الدرك…

2023-12-23 / 20:37
Photo of القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء بعرض بوجدور

القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لمهاجرين من افريقيا جنوب…

2023-12-23 / 20:07
Photo of طنجة..العثور على ثلاثيني جـ..ـثة هامدة داخل مسكنه بحي “بنكيران”

طنجة..العثور على ثلاثيني جـ..ـثة هامدة داخل مسكنه بحي “بنكيران”

2023-12-23 / 19:13
Photo of نائب بالبرلمان الأوروبي يدين هجمات البوليساريو على السمارة ويصفها بالارهابية

نائب بالبرلمان الأوروبي يدين هجمات البوليساريو على السمارة ويصفها…

2023-12-23 / 18:13
Photo of “البيجيدي” يدعو رجال ونساء التعليم إلى العودة للأقسام الدراسية

“البيجيدي” يدعو رجال ونساء التعليم إلى العودة للأقسام الدراسية

2023-12-23 / 16:20
Photo of ترويج مخدري الكوكايين و”البوفا” يجر مواطنا افريقيا للاعتقال بالبيضاء

ترويج مخدري الكوكايين و”البوفا” يجر مواطنا افريقيا للاعتقال بالبيضاء

2023-12-23 / 15:54
Photo of ويفي” انوي”.. وشعار “دبَّ الحلزون فوق حجارة”

ويفي” انوي”.. وشعار “دبَّ الحلزون فوق حجارة”

2023-12-23 / 14:53
Photo of الحبس بين سنة و10 أشهر نافذة في حق مروجي زيت زيتون مغشوشة بالفقيه بنصالح

الحبس بين سنة و10 أشهر نافذة في حق مروجي…

2023-12-23 / 14:46
Photo of طقس السبت.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-12-23 / 09:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق