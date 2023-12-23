عمال “شركة الكتبية” يحتجون أمام مقر الشركة بالمحمدية

2023-12-23 / 23:14
2
هبة بريس -

نظم عمال شركة اللحوم اللذيذة التابعة لمجموعة الكتبية، المختصة في صناعات اللحوم ، وقفة احتجاجية أمام باب الشركة بالمحمدية، يوم الجمعة 22 دجنبر 2023.

ومن خلال الشعارات المرفوعة وكلمة المكتب الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، فقد تم التأكيد على تأجيل تنظيم المسيرة الاحتجاجية من مقر الشركة إلى عمالة المحمدية، في انتظار نتائج اللقاء المقرر عقده بعمالة المحمدية، يوم الأربعاء المقبل وكذا ضرورة تدخل وتظافر جهود كل الجهات المعنية محليا ووطنيا، من أجل رفع الصعوبات التي تواجه الشركة، للاستمرار في ضمان الشغل والحقوق للعمال والمحافظة على مساهماتها المتعددة لفاءدة مدينة المحمدية والاقتصاد الوطني.

كما طالب المحتجون بوجوب صرف كل الأجور المعلقة وتوفير التغطية الصحية وتمتيع العمال بكل حقوقهم المكتسبة وتوضيح مستقبل الشركة ورفع حالة القلق التي تسيطر على نفوس العمال في شركة اللحوم اللذيذة وفي مجموعة الكتبية التي تشغل أزيد من 1500 أجير.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of متغير كورونا JN1.. ما معدل انتقال العدوى والأشخاص الأكثر عرضة

متغير كورونا JN1.. ما معدل انتقال العدوى والأشخاص الأكثر…

2023-12-24 / 12:12
Photo of تبسيط المساطر الإدارية.. مزور مطلوبة في البرلمان

تبسيط المساطر الإدارية.. مزور مطلوبة في البرلمان

2023-12-24 / 11:55
Photo of طقس الأحد ..برودة في كل ربوع المملكة

طقس الأحد ..برودة في كل ربوع المملكة

2023-12-24 / 09:13
Photo of شبهة هتك عرض قاصرات تقود “فقيها” الى مخفر الدرك ضواحي وزان

شبهة هتك عرض قاصرات تقود “فقيها” الى مخفر الدرك…

2023-12-23 / 20:37
Photo of القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء بعرض بوجدور

القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لمهاجرين من افريقيا جنوب…

2023-12-23 / 20:07
Photo of طنجة..العثور على ثلاثيني جـ..ـثة هامدة داخل مسكنه بحي “بنكيران”

طنجة..العثور على ثلاثيني جـ..ـثة هامدة داخل مسكنه بحي “بنكيران”

2023-12-23 / 19:13
Photo of نائب بالبرلمان الأوروبي يدين هجمات البوليساريو على السمارة ويصفها بالارهابية

نائب بالبرلمان الأوروبي يدين هجمات البوليساريو على السمارة ويصفها…

2023-12-23 / 18:13
Photo of “البيجيدي” يدعو رجال ونساء التعليم إلى العودة للأقسام الدراسية

“البيجيدي” يدعو رجال ونساء التعليم إلى العودة للأقسام الدراسية

2023-12-23 / 16:20
Photo of ترويج مخدري الكوكايين و”البوفا” يجر مواطنا افريقيا للاعتقال بالبيضاء

ترويج مخدري الكوكايين و”البوفا” يجر مواطنا افريقيا للاعتقال بالبيضاء

2023-12-23 / 15:54
Photo of ويفي” انوي”.. وشعار “دبَّ الحلزون فوق حجارة”

ويفي” انوي”.. وشعار “دبَّ الحلزون فوق حجارة”

2023-12-23 / 14:53

‫2 تعليقات

  1. فين خبر اعتقال بيوي الحنين أشمن شركة الكتبية كلشي الجرائد كتبو إلا هبة بريس جريدة إلكترونية (مستقلة) .

    رد

  2. الموضوع غامض هل العمال يطالبون بحقوقهم ام يطلبون دعم المقاولة و ان كانالامر كذلك فستكون سابقة في مجال المقاولات

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق