عمال “شركة الكتبية” يحتجون أمام مقر الشركة بالمحمدية

هبة بريس -

نظم عمال شركة اللحوم اللذيذة التابعة لمجموعة الكتبية، المختصة في صناعات اللحوم ، وقفة احتجاجية أمام باب الشركة بالمحمدية، يوم الجمعة 22 دجنبر 2023.

ومن خلال الشعارات المرفوعة وكلمة المكتب الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، فقد تم التأكيد على تأجيل تنظيم المسيرة الاحتجاجية من مقر الشركة إلى عمالة المحمدية، في انتظار نتائج اللقاء المقرر عقده بعمالة المحمدية، يوم الأربعاء المقبل وكذا ضرورة تدخل وتظافر جهود كل الجهات المعنية محليا ووطنيا، من أجل رفع الصعوبات التي تواجه الشركة، للاستمرار في ضمان الشغل والحقوق للعمال والمحافظة على مساهماتها المتعددة لفاءدة مدينة المحمدية والاقتصاد الوطني.

كما طالب المحتجون بوجوب صرف كل الأجور المعلقة وتوفير التغطية الصحية وتمتيع العمال بكل حقوقهم المكتسبة وتوضيح مستقبل الشركة ورفع حالة القلق التي تسيطر على نفوس العمال في شركة اللحوم اللذيذة وفي مجموعة الكتبية التي تشغل أزيد من 1500 أجير.

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