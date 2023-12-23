20 قـ..ـتيلا في هجوم لحركة متمردة بغرب بوروندي

هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة البوروندية السبت عن مقتل عشرين شخصا بينهم 19 مدنيا في غرب البلاد في هجوم تبنته مجموعة “ريد- تابارا” المتمردة التي كشفت من جهتها أنها قتلت عشرة من عناصر قوات الأمن.

وقع الهجوم مساء الجمعة في بلدة فوجيزو التي تبعد نحو عشرين كلم عن العاصمة الاقتصادية بوجمبورا والمتاخمة لجمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث القاعدة الخلفية لحركة “ريد- تابارا” أو “المقاومة من أجل دولة قانون في بوروندي”. وهي الحركة المسلحة الرئيسية التي تقاتل قوات نظام إيفاريست ندايشيميي.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة أن هذا “الهجوم الدنيء” استهدف المدنيين عن قصد، موديا بحياة 20 شخصا، من بينهم “12 طفلا، خمسة منهم دون الخامسة من العمر، فضلا عن ثلاث نساء، اثنتان منهن حاملات، وخمسة رجال، من بينهم شرطي هب لنجدة المدنيين”.

وأصيب تسعة أشخاص آخرين في الهجوم ونقلوا إلى المستشفى.

وأفادت مجموعة “ريد- تابارا” على حسابها في “اكس” بأن “مقاتليها المتمركزين في بوروندي هاجموا المعبر الحدودي في فوجيزو” وبأن “تسعة عسكريين وشرطيا واحدا قتلوا”.

وكشف مصدران، أحدهما عسكري والآخر أمني، لوكالة فرانس برس، أن الهجوم استهدف “موقعا عسكريا”.

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