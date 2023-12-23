موقع إماراتي يسلط الضوء على مبادرات المغرب لإرساء دعائم الدولة الاجتماعية

2023-12-23 / 22:04
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هبة بريس - و م ع

سلط موقع (العين الإخبارية) الاماراتي ، الضوء على المبادرات ، التي اتخذها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إرساء دعائم الدولة الاجتماعية.

وكتب الموقع أن الحكومة المغربية صادقت خلال سنة 2023 ، وفق التوجيهات الملكية على مراسيم تتعلق بإرساء أسس الدولة الاجتماعية، جاعلة من هذا المبدأ أحد أهم أولوياتها.

وأوضح أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، وفي إطار القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية، عملت الحكومة على إرساء نظام للدعم الاجتماعي المباشر يقوم على تقديم دعم مالي مباشر للأسر، مشيرا الى أن الدولة المغربية تسعى من خلال هذا الدعم إلى استكمال منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة، تكون قادرة على الحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الى أن هذا الدعم المالي، الذي تحصل عليه الأسر التي تستوفي الشروط القانونية، يأتي في شكل إعانات تعزز الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو إعانات لدعم قدرتها الشرائية أو حمايتها من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.

وأبرز الموقع الإخباري انه لتمكين المواطنين، خاصة الفئات المتوسطة وذات الدخل المحدود من سكن كريم، سنت الحكومة خلال العام الذي نودعه، جملة من القوانين التي تضع رهن إشارتهم دعماً مالياً مباشراً يُعينهم على اقتناء السكن الرئيسي.

ولفت إلى أنه تبعا لذلك، صار بإمكان الأشخاص المُقبلين على اقتناء سكنهم الرئيسي، الاستفادة من دعم مالي يتراوح قدره ما بين 70 ألف ومائة الف درهم مغربي، بحسب ثمن السكن المراد اقتناؤه.

وخلص الموقع الى القول إن الحكومة تهدف من خلال هذا البرنامج الاجتماعي، إلى ضمان الحق في السكن اللائق، ومكافحة الإقصاء والفقر، مع تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة للفئة المحدودة الدخل والمتوسطة

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‫5 تعليقات

  2. من الجيد إرساء نظام للدعم الاجتماعي المباشر يقوم على تقديم دعم مالي مباشر للأسر

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  3. تسعى من خلال هذا الدعم إلى استكمال منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة

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