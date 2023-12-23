حصيلة سنة 2023: البقالي وكرداي يضيئان شمعة ألعاب القوى المغربية من جديد

2023-12-23 / 21:47
5
هبة بريس - و م ع

أكدت ألعاب القوى المغربية ،خلال السنة التي نودعها، استعادتها لبريقها ،بعد أن صنع أبطالها المجد وأضاؤوا شمعتها من جديد بتألقهم في مختلف المحافل الدولية والقارية.

وأثبتت “أم الألعاب” حضورها عالميا وقاريا بدءا بالصعود إلى منصة التتويج في مناسبتين خلال بطولة العالم ببودابست، ثم في دورة الألعاب الفرنكوفونية في كينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، وحققت رقما قياسيا جديدا من حيث عدد الميداليات ،بنيلها 42 ميدالية من مختلف المعادن من أصل 58 ميدالية ، التي شكلت حصيلة المشاركة المغربية في هذه الدورة.

كما تميزت هذه السنة بتتويج المنتخب الوطني المغربي لألعاب القوى، بطلا للدورة ال 23 للبطولة العربية لألعاب القوى للكبار (20 – 24 يونيو بمراكش)، عقب تصدره السبورة النهائية للميداليات بمجموع 56 ميدالية، منها 17 ذهبية و25 فضية و14 نحاسية.

وفضلا عن إنجازات “أم الألعاب”، يتربع الملتقى الدولي محمد السادس، إحدى محطات العصبة الماسية، سنة تلو الأخرى على عرش التظاهرات العالمية في هذا النوع الرياضي، حيث ضرب البطل العالمي والأولمبي ،المغربي سفيان البقالي، عصفورين بحجر واحد بعدما تمكن من تسجيل أفضل إنجاز عالمي للسنة أنذاك وتحطيم الرقم القياسي للملتقى في سباق 3000م موانع بعد إنهائه السباق في زمن قدره 7 د و56 ث و68 /100، م

كما عزز المغرب في سنة 2023 حضوره داخل الاتحاد الدولي لألعاب القوى ، من خلال إعادة إنتخاب البطلة الأولمبية السابقة المغربية، نوال المتوكل، عضوا في مجلس الاتحاد لمدة أربع سنوات.

وبفضل النتائج المتميزة التي حققتها الرياضة المغربية بمختلف أصنافها، تواصل المملكة المغربية جني ثمار خيارها الاستراتيجي من خلال دعم ومواكبة الرياضة والرياضيين بشكل عام، والاستثمار “الكبير” في البنيات التحتية الرياضية على وجه الخصوص.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إنتر ميلان يواصل صدارة الكالشيو بعد فوزه على ليتشي بثنائية

إنتر ميلان يواصل صدارة الكالشيو بعد فوزه على ليتشي…

2023-12-23 / 21:58
Photo of التعادل يحسم مباراة ليفربول وأرسنال

التعادل يحسم مباراة ليفربول وأرسنال

2023-12-23 / 21:27
Photo of الوداد تحقق فوزا مهما على يوسفية برشيد وتقترب من صدارة الترتيب

الوداد تحقق فوزا مهما على يوسفية برشيد وتقترب من…

2023-12-23 / 20:18
Photo of يوسف النصيري على “رادار” مانشستر يونايتد

يوسف النصيري على “رادار” مانشستر يونايتد

2023-12-23 / 18:27
Photo of النصيري ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد في الانتقالات الشتوية

النصيري ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد في الانتقالات الشتوية

2023-12-23 / 18:25
Photo of في غياب أكرد وامرابط.. ويستهام يعمق جراح مانشستر يونايتد

في غياب أكرد وامرابط.. ويستهام يعمق جراح مانشستر يونايتد

2023-12-23 / 17:18
Photo of المنتخب الوطني للشبان يرفع كأس البطولة العربية للدراجات

المنتخب الوطني للشبان يرفع كأس البطولة العربية للدراجات

2023-12-23 / 16:24
Photo of أشرف الكريمي يتوج بطلا للعرب في سباق الدراجات فردي

أشرف الكريمي يتوج بطلا للعرب في سباق الدراجات فردي

2023-12-23 / 14:51
Photo of حارث ضمن قائمة أفضل 5 ممررين في الدوري الأوروبي

حارث ضمن قائمة أفضل 5 ممررين في الدوري الأوروبي

2023-12-23 / 14:26
Photo of الجيش الملكي ينتصر على اتحاد تواركة بثلاثية

الجيش الملكي ينتصر على اتحاد تواركة بثلاثية

2023-12-23 / 13:57

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق