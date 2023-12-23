شبهة هتك عرض قاصرات تقود “فقيها” الى مخفر الدرك ضواحي وزان

2023-12-23 / 20:37
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هبة بريس – مكتب طنجة

أوقفت عناصر الدرك الملكي بإقليم وزان يوم الخميس الماضي “فقيها” يدرس الأطفال القرآن بمسجد دوار الحناتة بجماعة ازغيرة، للإشتباه في تورطه في هتك عرض تلميذاته القاصرات.

وقالت مصادر محلية ، إن المعني بالأمر قدم إلى الدوار المذكور حديثا حيث عهد اليه تعليم الأطفال حفظ القرآن قبل أن تتفجر هذه القضية التي اهتزت على وقعها المنطقة .

وأضافت المصادر ذاتها إن “الفقيه” كان يعمد الى إخراج الذكور من الحصة “الدراسية” قصد الاستفراد بالفتيات الصغيرات ويتحرش بهن وسط الجامع بحسب ماجاء على لسان بعض من ساكنة الدوار الذين هرعوا الى محاصرة الفقيه بالمسجد.

الواقعة استنفرت السلطات و عناصر الدرك الملكي التي انتقلت الى عين المكان لإيقاف المشتبه فيه واقتياده مصفدا بغرض التحقيق معه حول المنسوب إليه .

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