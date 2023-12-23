القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء بعرض بوجدور

هبة بريس -

أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن عناصر وحدة تابعة للقوات المسلحة الملكية، مكلفين بمراقبة الساحل، اعترضوا، اليوم السبت، على بعد حوالي 67 كلم جنوب مدينة بوجدور، 56 مواطنا من إفريقيا جنوب الصحراء مرشحين للهجرة غير النظامية.

وأوضح البلاغ أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم إلى الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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