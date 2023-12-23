طنجة..العثور على ثلاثيني جـ..ـثة هامدة داخل مسكنه بحي “بنكيران”
هبة بريس - مكتب طنجة
استيقظت ساكنة حي بنكيران بمدينة طنحةؤ صباح اليوم السبت على واقعة العثور على شخص في عقده الثالث جثة هامدة داخل مسكنه .
وبحسب المعطيات المتوفرة فالهالك البالغ من العمر 32 سنة ينحدر من مدينة وزان عثر عليه جثة هامدة داخل مسكنه بحي بنكيران ، حيث استنفرت الواقعة المصالح الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان .
ويرجع أن يكون المعني بالأمر قد توفي إثر أزمة صحية ، حيث تم نقل جثته الى مستودع الأموات في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية تحقيقا في الواقعة .
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5 تعليقات
يجب على السلطات الأمنية مع تنسيق الشرطة العلمية بأخذ عينة وتشريح جثته لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذالك.
ربما أزمة قلبية مفاجئة هي المسبب الرئيسي في وفاته إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربما والله اعلم اصدقائه أعطوه تسمم في الأكل وتركوه في منزله مما تسبب ذالك إلى وفاته وفروا هاربين لهذا نطالب بفتح تحقيق عاجل لملامسة هذه الواقعة المؤلمة والمحزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان وإن لله وانا اليه راجعون نرجوا فتح تحقيق جدي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذالك.
ربما ظروف صحية مزمنة أدت به إلى الموت ، اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.