قائد في “الحرس الثوري” الايراني يهدد باغلاق مضيق جبل طارق

هبة بريس - متابعة

قالت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت أن قائد في الحرس الثوري الإيراني، هدد باغلاق «البحر الأبيض المتوسط » إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب «جرائم» في غزة، من دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك.

ونقلت وكالة “تسنيم” للأنباء عن البريجادير جنرال محمد رضا نقدي، مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية قوله “سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط ​​و(مضيق) جبل طارق وممرات مائية أخرى”.

وبأتي تهديد المسؤول العسكري الايراني بعد الهجمات الحوثية المتواصلة على سفن تجارية في البحر الأحمر، كما أضاف المسؤول العسكري الايراني أنه «مع استمرار الجرائم في قطاع غزة» يجب على الولايات المتحدة انتظار ظهور عدد من جماعات المقاومة .

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