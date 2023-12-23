قائد في “الحرس الثوري” الايراني يهدد باغلاق مضيق جبل طارق

2023-12-23 / 18:38
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هبة بريس - متابعة

قالت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت أن قائد في الحرس الثوري الإيراني، هدد باغلاق «البحر الأبيض المتوسط » إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب «جرائم» في غزة، من دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك.

ونقلت وكالة “تسنيم” للأنباء عن البريجادير جنرال محمد رضا نقدي، مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية قوله “سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط ​​و(مضيق) جبل طارق وممرات مائية أخرى”.

وبأتي تهديد المسؤول العسكري الايراني بعد الهجمات الحوثية المتواصلة على سفن تجارية في البحر الأحمر، كما أضاف المسؤول العسكري الايراني أنه «مع استمرار الجرائم في قطاع غزة» يجب على الولايات المتحدة انتظار ظهور عدد من جماعات المقاومة .

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‫10 تعليقات

  2. وما هو الرد الرسمي لوزارة الخارجية والجيش المغربي على ادعاءات الحرس الثوري الإيراني? إنه تصريح جيوسياسي خطير جدا ينبغي ابداء كل الحزم اتجاهه.

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  3. حكام إيران فقدو البوصلة أصبحوا يقولون اشياء غريبة ولا يستطيعون فعل اي شي لقد تسببو في تدمير العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال وتفقير تونس ولبنان نفس الكلام الفضفاض وبلا بلابلابلا نسمعه من حكام ألجزاءر ودميتهم ادا إيران والجزاءر يحلمون

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  9. ايران تاكل الشوك بافواه الاغبياء لماذا لا تدخل في الحرب هي و حزب الله حين وعدوا بذلك اثناء اجتياح غزة الهرطقة فقط

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  10. إيران و إسرائيل تهديدان حقيقيان للمنطقة العربية و إيران عن طريق حرسها الثوري و حزب الله في جنوب لبنان تدعم منظمة البوليساريو الإرهابية للمس بالوحدة الترابية المغربية و حاولت كما مرة لإدخال الفكر الشيعي إلى المغرب.

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