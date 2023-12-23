وزيرة الدفاع الاسبانية تزور مركز عسكري بسبتة المحتلة الأسبوع المقبل

2023-12-23 / 18:23
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هبة بريس - متابعة

كشفت وزارة الدفاع الإسبانية، عن زيارة مرتقبة لمارغاريتا روبليس، إلى مدينة سبتة المحتلة يوم الثلاثاء المقبل 26 دجنبر الجاري.

وقالت الصحافة الإسبانية إن وزيرة الدفاع الاسبانية، ستزور مركز عسكري في سبتة المحتلة قصد تقديم التعازي لأحد أفراد فرقة عسكرية توفي في وقت سابق إثر حادثة سير .

وأضفات الصحافة الإسبانية إن المسؤولة الاسبانية ستقدم التعازي لأسرة الضحية الذي ينحدر من أصول مغربية .

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