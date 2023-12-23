نائب بالبرلمان الأوروبي يدين هجمات البوليساريو على السمارة ويصفها بالارهابية
هبة بريس - الرباط
أدان البرلمان الأوروبي، الهجمات التي نفذهتا جبهة البوليساريو الإرهابية على مدينة السمارة والتي أسفرت عن مقتل شاب مغربي وإصابة ثلاثة آخرين شهر أكتوبر الماضي ، وذلك عبر مبادرة قادها تيري مارياني عضو بالبرلمان الأوربي عن كتلة”الهوية والديمقراطية” .
ونقلت صحيفة ” لابانغوارديا” الاسبانية أن النائب البرلماني الفرنسي تيري مارياني تقدم بسؤال برلماني كتابي موجه إلى المفوضية الأوروبية، والذي أدان فيه تلك الهجمات الإرهابية .
وأضافت الصحيفة الاسبانية إن النائب البرلماني سلط في سؤاله الضوء على “الخطر الذي تشكله جبهة البوليساريو على استقرار المنطقة، مبرزا أن هذا الأمر قد تكون له آثار سلبية على دول الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى الروابط اتي تجمع بين الجبهة الانفصالية والجماعات الإرهابية المتطرفة .
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6 تعليقات
هذا الأمر قد تكون له آثار سلبية على دول الاتحاد الأوروبي
هادوك كيتسماو بالجماعات الإرهابية المتطرفة
خاصهم ينقرضو اضل لهم
Hadok homa l irhab deyal bessah
Khas yediro m3ahom chi 7el darori qbel mayketro 3ad
وافين
ادا مس مواطن مغربي فسنرد بقوة
واش كتسناو
حادكين غير غي الشعب المقهور الله يعطيكم الدل ياكما التحقيق مازال ماسالا او كيف العادة باش تنسيو بنادم