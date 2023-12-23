نائب بالبرلمان الأوروبي يدين هجمات البوليساريو على السمارة ويصفها بالارهابية

2023-12-23 / 18:13
6
هبة بريس - الرباط

أدان البرلمان الأوروبي، الهجمات التي نفذهتا جبهة البوليساريو الإرهابية على مدينة السمارة والتي أسفرت عن مقتل شاب مغربي وإصابة ثلاثة آخرين شهر أكتوبر الماضي ، وذلك عبر مبادرة قادها تيري مارياني عضو بالبرلمان الأوربي عن كتلة”الهوية والديمقراطية” .

ونقلت صحيفة ” لابانغوارديا” الاسبانية أن النائب البرلماني الفرنسي تيري مارياني تقدم بسؤال برلماني كتابي موجه إلى المفوضية الأوروبية، والذي أدان فيه تلك الهجمات الإرهابية .

وأضافت الصحيفة الاسبانية إن النائب البرلماني سلط في سؤاله الضوء على “الخطر الذي تشكله جبهة البوليساريو على استقرار المنطقة، مبرزا أن هذا الأمر قد تكون له آثار سلبية على دول الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى الروابط اتي تجمع بين الجبهة الانفصالية والجماعات الإرهابية المتطرفة .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء بعرض بوجدور

القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لمهاجرين من افريقيا جنوب…

2023-12-23 / 20:07
Photo of طنجة..العثور على ثلاثيني جـ..ـثة هامدة داخل مسكنه بحي “بنكيران”

طنجة..العثور على ثلاثيني جـ..ـثة هامدة داخل مسكنه بحي “بنكيران”

2023-12-23 / 19:13
Photo of “البيجيدي” يدعو رجال ونساء التعليم إلى العودة للأقسام الدراسية

“البيجيدي” يدعو رجال ونساء التعليم إلى العودة للأقسام الدراسية

2023-12-23 / 16:20
Photo of ترويج مخدري الكوكايين و”البوفا” يجر مواطنا افريقيا للاعتقال بالبيضاء

ترويج مخدري الكوكايين و”البوفا” يجر مواطنا افريقيا للاعتقال بالبيضاء

2023-12-23 / 15:54
Photo of ويفي” انوي”.. وشعار “دبَّ الحلزون فوق حجارة”

ويفي” انوي”.. وشعار “دبَّ الحلزون فوق حجارة”

2023-12-23 / 14:53
Photo of الحبس بين سنة و10 أشهر نافذة في حق مروجي زيت زيتون مغشوشة بالفقيه بنصالح

الحبس بين سنة و10 أشهر نافذة في حق مروجي…

2023-12-23 / 14:46
Photo of طقس السبت.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-12-23 / 09:12
Photo of توقف صرف الدعم المخصص لفائدة الأرامل يصل البرلمان

توقف صرف الدعم المخصص لفائدة الأرامل يصل البرلمان

2023-12-22 / 22:41
Photo of تهم ثقيلة يواجها “المشعوذ” الذي أحرق جثة سيدة بإقليم الجديدة

تهم ثقيلة يواجها “المشعوذ” الذي أحرق جثة سيدة بإقليم…

2023-12-22 / 21:49
Photo of بنموسى يؤكد الإرادة المشتركة مع النقابات إلى اتفاق حول النظام الأساسي

بنموسى يؤكد الإرادة المشتركة مع النقابات إلى اتفاق حول…

2023-12-22 / 21:40

‫6 تعليقات

  6. وافين
    ادا مس مواطن مغربي فسنرد بقوة
    واش كتسناو
    حادكين غير غي الشعب المقهور الله يعطيكم الدل ياكما التحقيق مازال ماسالا او كيف العادة باش تنسيو بنادم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق