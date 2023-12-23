اليونيسيف: 80% من أطفال غزة يعانون من فقر غذائي حاد

2023-12-23 / 16:02
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هبة بريس - وكالات

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، إن أكثر من 80% من أطفال قطاع غزة “يعانون من فقر غذائي حاد”، وذلك وسط تردي الأوضاع الإنسانية بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ونقلت وكالة “وفا” عن المنظمة تقديرات تشير إلى أنه في الأسابيع المقبلة سوف يعاني ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الذي سيهدد حياتهم.

وأوضح بيان المنظمة الأممية أن “جميع الأطفال دون الخامسة في قطاع غزة، والبالغ عددهم 335 ألف طفل، معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد والوفاة، في وقت تشهد فيه المنظومات الغذائية والصحية في قطاع غزة انهيارًا كاملا”.

ودعت المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن “أكثر من ثلثي المستشفيات لم يعد يعمل بسبب نقص الوقود والمياه والأدوية الحيوية أو بسبب تعرضها لأضرار كارثية بسبب الهجمات”.

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