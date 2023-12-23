ترويج مخدري الكوكايين و”البوفا” يجر مواطنا افريقيا للاعتقال بالبيضاء
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، مساء يوم الجمعة 22 دجنبر الجاري، من توقيف مواطن من دولة في افريقيا جنوب الصحراء، يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج مخدري الكوكايين والبوفا.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بترويج عدة جرعات من مخدر الكوكايين، قبل أن تسفر إجراءات البحث والتفتيش المنجزة بمنزله بمنطقة “الولفة” بمدينة الدار البيضاء عن حجز كيلوغرام و260 غرام من مخدر الكوكايين و500 غرام من مخدر “البوفا”، فضلا عن حجز ميزانين ومجموعة من الهواتف النقالة.
كما مكنت إجراءات البحث في هذه القضية من حجز ملبغ مالي قدره 20 ألف درهم، حاول المشتبه فيه استعماله في إرشاء موظفي الشرطة، قصد التغاضي عن عملية توقيفه.
وقد تم اخضاع المشتبه فيه لاجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وكذا توقيف باقي المتورطين في جلب وترويج المخدرات المحجوزة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
هاد الترويج و المخدرات ولات بزاف و شائعة
Llah yahdi ma khla9
يجب عليهم التشديد و المراقبة
يجب على السلطات القضائية التحقيق الدقيق وتشديد أقصى عقوبة ممكنة بالسجن المشدد لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة لأنهم افسدوا البلاد وخربوا عقول الشباب.
لوكنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليهم بالاعدام لأنهم كانوا سبب في تشريد عدد من الشباب وتخريب الأسر.
مثل هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول الشباب وتدمرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم يجب على السلطات الأمنية ان تحاربهم بشتى الطرق لتنظيف المغرب منهم.
على الهيئة القضائية تشديد العقوبة السجنية عليهم بالمؤبد والأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم لمن سولت لهم نفسهم بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم من قاصرين وشباب.
حي الفردوس الولفة عمارة 57 الطابق الأرضي الشقة 1 فيها مجموعة مع الأفارقة يبيعون الكحول و الكوكايين. سبق لي الاتصال بالشرطة و الإبلاغ عنهم لكن لم تتم الإستجابة لي.
لماذا لم تتكلم جريدتكم عن اعتقال سعيد ناصري