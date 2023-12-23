ترويج مخدري الكوكايين و”البوفا” يجر مواطنا افريقيا للاعتقال بالبيضاء

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، مساء يوم الجمعة 22 دجنبر الجاري، من توقيف مواطن من دولة في افريقيا جنوب الصحراء، يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج مخدري الكوكايين والبوفا.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بترويج عدة جرعات من مخدر الكوكايين، قبل أن تسفر إجراءات البحث والتفتيش المنجزة بمنزله بمنطقة “الولفة” بمدينة الدار البيضاء عن حجز كيلوغرام و260 غرام من مخدر الكوكايين و500 غرام من مخدر “البوفا”، فضلا عن حجز ميزانين ومجموعة من الهواتف النقالة.

كما مكنت إجراءات البحث في هذه القضية من حجز ملبغ مالي قدره 20 ألف درهم، حاول المشتبه فيه استعماله في إرشاء موظفي الشرطة، قصد التغاضي عن عملية توقيفه.

وقد تم اخضاع المشتبه فيه لاجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وكذا توقيف باقي المتورطين في جلب وترويج المخدرات المحجوزة.

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