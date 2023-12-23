بسمة بوسيل: “طلاقي أصعب قرار أخدته في حياتي”
وصفت المغربية بسمة بوسيل، طليقة النجم تامر حسني الطلاق ب”القرار الأصعب” في حياتها.
وقالت بسمة التي حلت ضيفة على برنامج “دقيقة نفهم” المذاع على “يوتيوب”: “أصعب قرار خدته في حياتي هو الطلاق، لأنك بتبني حاجات لمدة سنين وفجأة تكتشف إنها لازم تتهد، وأعتقد أولادنا متفاهمين موضوع الطلاق، لأنهم شايفين العلاقة بينا بقت أحسن، ومش بالضروري إننا معرفناش نكمل كزوجين منبقاش أصدقاء.
وعن علاقتها بأبنائها، قالت بسمة بوسيل، إنها تستشير أطفالها في كثير من المشاكل التي تواجهها لكي يتعلموا من تجارب الحياة، وهو أمر لا يمكن لأحد أن يتعلمه في المدارس، مضيفة: “بقعد كتير مع أولادي وباخد رأيهم مش علشان يحلوا معايا المشكلة، ولكن أنا بربي أولادي على البزنس، لأن المدارس مش بتعلمنا اللي الحياة بتعلمه لينا”.
وأضافت: “عمري ما كان فيه مقارنة بين شغلي، وأولادي علشان أختار بينهم، لأنهم أهم حاجة عندي، وأهم إنجاز في حياتي، لأنهم علموني أفهم كلمة أم، بيخلوك تحس بأحسن وأنضف المشاعر اللي بدون مقابل”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
الإهتمام بالتفاهة بينما البلاد غارقة في الفساد و شراء الذمم.أظن أن هناك مواضيع أكثر أهمية وأكثر خطورة يجب التطرق لها باعتباركم منبر إعلامي حر🤪
نريد معرفة سبب طلاقهما
Bayna hwa li ghaykon fih lmochkil dakchy lach
الخاسر الأول و الضائع هم الاولاد
تامر حسني فنان كبير و محترم
” الوقت للحب كالرياح للنار تشعلها أو تطفئها ” 1 ـ (كاتب الاغنية: تامر حسني .. ملحن الاغنية: محمد الصاوي) الاغاني القديمة احلى من الاغاني الجديدة ولها ذكريات حلوةة الاغنية دى جميله لما بسمعها بحس بالبهجه والفرحه وهذه المطربه خفيفة الظل ولذيذة .. كلمات اغنية اطمن تامر حسني الناس شايفينك بطريقة وانا لوحدى شايفك بطريقة دايما عايزين منك حاجة وكل بيتعامل بذاجة شايفنيك كد من براكى ومحدش شاف ايه جواكى بتحس بايه وانتى لوحدك واللى بتحلمى بيه وفى نفسك مين الانسان اللى لحد دلوقتى مهزش مرة عواطفك دايبين فى عنيكى وفى لون شعرك ومحدش بيراعى مشاعرك اللى انت حبيبى بتقوله جوايا وكان نفسى تقوله انا نفسى فى حياتى محدش غيرك يسكنه عمرى بطوله انا روحى اتخلقت علشانك ومكانى فى الدنيا مكانك بصراحة انا هموت انا على اليوم ده اللى هكون فى حضنك ياه يا حبيبى شايف فى عينى ضعفى وشوقى وكل حنينى قدامك يا ابو احلى عيون ياللى علشان عمرى يهون يوم وراء يوم حبك بيزيد كل يوم وعشانك مبدوش النوم خليك بين ايدى متسبنيش لحظة يا حبيبى انا هلغى حياتى ومواعيدى اطمن ايوة اطمن ناوية انا اكمل عمرى معاك والليلة ايوة الليلة هبدا عمرى الجاى انا فى هواك مطمن انا مطمن مين فى الدنيا يبقا معاك ويكون كده مش مطمن ده انا يا حبيبى عايش لهواك واخيرا ولاول مرة انسان مش شايفك من بره انسان حس بقلبك قبل ما عينه تشوفك يا ملاك يوم وراء يوم حبك بيزيد كل يوم وعشانك مبدوش النوم اطمن ايوة اطمن ناوية انا اكمل عمرى معاك والليلة ايوة الليلة هبدا عمرى الجاى انا فى هواك مطمن انا مطمن مين فى الدنيا يبقا معاك ويكون كده مش مطمن ده انا يا حبيبى عايش لهواك .. 2 ـ فيلم “الحب بين قوسين1993” بطولة هشام عبد الحميد “شهيرة” مطلقة ثرية تحب وتتزوج سائقها، ردًا لجميله في تحمل تهمة حادث سيارة بدلًا عنها، إلا أن الظروف تظهر صعوبة التقارب بينهما، فضلاً عن رفض كل المحيطين بها لهذا الارتباط .. الحقيقة أن بطلة الفيلم مريضة نفسياً لأنها هي من سعت إليه وعرضت عليه حبها والزواج مع علمها بكل ظروفة وبكافة الاختلافات بينهما، ثم بعد ذلك تنظر إليه نظرة دونية رغم أنه أعطاها الأمان الذي افتقدته مع طليقها ذو المكانة الاجتماعية والمال والحيثية إلا أنها في غاية الأنانية وتريد كل شئ وتناست أن لكل اختيار ضريبته التي لا بد أن يدفعها الإنسان، لذا فأنا غير متعاطف معها نهائياً بل متعاطف مع الشاب الذي تزوجته ولم يخطئ في حقها بل إن خطأه الوحيد هو أنه وافق على الزواج منها .. 3 ـ لقطة من نهاية أربعة في مهمة رسمية هو فيلم مصري عرض عام 1987، بطولة أحمد زكي ونورا ونجاح الموجي واعتدال شاهين. ومن إخراج علي عبد الخالق : تعرف القصة القصيرة يا “بطة” ؟ بتبقى صفحة واحدة أو نصف صفحة … إحنا مجرد قصة قصيرة جميلة .. هي جميلة بعقل .. و تنتهي زي كل حاجة جميلة ما بتنتهي … بس الإنسان بيفضل فاكرها طول عمره … فاتقوم تساعده على أنو يواصل طريقه … مش فيه أفلام . البطل فيها بيقابل البطلة في محطة .. و في الآخر بياخد قطار و يروح لحالوا … و فيه أفلام البطل و البطلة بيركبوا قطار واحد … بيقعدوا جنب بعض و ينزلوا أخر الخط .. سوا زي كل حاجة جميلة ما تنتهي .. إحساس غريب لما بتحزن و أنت بتفكر حاجة كانت في يوم بتضحكك ! “مثال بيضحك و مثال يا فرحة ما تمت” من لقطة معبرة .. 4 ـ “متل فرنسی مفیش أحسن من البساطه والقناعه” على فكرة السينما ساهمت كثيرا بإقناع الشباب من الجنسين بان الحب وارومانسية هم سبب السعادة وبعد ان يعتقدوا انهم وجدوا هذا الحب يتضح انهم اخذوا اكبر مقلب بحياتهم ويكون الوقت قد فات نصيحتي للعقلاء غراميات السينما سبوبة يسترزق منها مجموعة مثلها مثل اي عمل مجرد مصدر للرزق والدليل اغلب الفنانين والفنانات الزواج عندهم لا يستمر لانهم اقرب ناس لحفرة اسمها الحب تنتهي بالطلاق سريعا .. 5 ـ من كتاب “في الحب و الحياة” الستر معناه في القاموس الشعبي .. القليل من كل شيء و الكثير من الروح .. و أنا بعد ثلاثين سنة من التفلسف و قراءة المعاجم و المراجع و المصطلحات .. لم أجد أفصح من هذه الكلمة البسيطة .. “الستر” و لهذا فأنا أطلبه لك كما كانت أمي تطلبه لي .. و أعتبر بأني بهذا أكون قد طلبت لك كل شيء .. د مصطفى محمود رحمه الله .
الطلاق أصبح موضة ومشروع جد مربح بالنسبة للمرأة المغربية