ويفي” انوي”.. وشعار “دبَّ الحلزون فوق حجارة”

2023-12-23 / 14:53
21
هبة بريس_ الرباط

استياء عارم يسود بين صفوف معظم زبناء شبكة خدمات الربط بالأنترنيت التابعة لشركة انوي، سواء تعلق الأمر بال “ADSL” أو الموديم” 4 ج، أو5ج “، أو بالمكالمات الهاتفية، إذ يجد العديد من المواطنين أو الموظفين داخل مكاتبهم المرتبطة بهذه الشبكة، صعوبة بالغة في التصفح نتيجة ضعف الصبيب الذي بات يوصف ب”الصبيب الحلزوني” في اشارة لبطء العمل به ذو الطابع الممل على الرغم من الفاتورات الشهرية التي أثقلت كاهلهم تماشيا وشعار ” دبَّ الحلزون فوق حجارة”.

وقد توصلت الجريدة بتصريحات عدة لمواطنين متضررين، كلهم أجمعوا على أن خدمات هذه الشبكة تعرف ضعفا في الصبيب في معظم المدن والقرى، حيث ساءت الخدمات بشكل لا يطاق إلى درجة عبر العديد منهم عن امتعاضهم وتذمرهم من ثقل التصفح و تردي التحميل إلى أدنى المستويات.

في سياق متصل يجد المشتركون من زبناء شبكة “انوي”، صعوبة بالغة في ولوج الشبكة العنكبوتية حيث يواجهون معاناة في فتح جل المواقع و تصفحها، و حجب بعض الخدمات مما دفع بالعديد من زبنائها للسخط والتساؤل عن مدى اهتمام الشركة بهم وبمدى احترامها لبنود العقود وجودة الخدمات التي تصرح بها في الإعلانات في خرق سافر لحقوق المستهلك فالكل يشتكي من ضعف صبيب الانترنيت، وعند استفسار المرء عن هذا الخلل، يستقبلك المجيب الصوتي بعبارة المرجو الانتظار قليلا … إلى أجل غير مسمى..

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش: مليون أسرة مغربية ستستفيد من الدعم المباشر ابتداء من 28 دجنبر

أخنوش: مليون أسرة مغربية ستستفيد من الدعم المباشر ابتداء…

2023-12-25 / 14:01
Photo of لجنة دولية تهنئ المغرب على التزامه بالمحافظة على سمك الأنقليس الأوروبي

لجنة دولية تهنئ المغرب على التزامه بالمحافظة على سمك…

2023-12-25 / 13:22
Photo of “اختطفت من المستشفى وتحولت حياتها لجحيم”.. قصة مؤلمة للشابة سارة بالبيضاء + “فيديو”

“اختطفت من المستشفى وتحولت حياتها لجحيم”.. قصة مؤلمة للشابة…

2023-12-25 / 13:05
Photo of اشتوكة : المصالح الأمنية تحبط عملية هجرة سرية

اشتوكة : المصالح الأمنية تحبط عملية هجرة سرية

2023-12-25 / 12:35
Photo of وكالة تقنين أنشطة القنب الهندي تصدر 609 تراخيصا لأغراض مختلفة

وكالة تقنين أنشطة القنب الهندي تصدر 609 تراخيصا لأغراض…

2023-12-25 / 11:15
Photo of أطر ومستخدمو “التكوين المهني” يستعدون للاحتجاج ويطالبون بزيادة 2000 درهما

أطر ومستخدمو “التكوين المهني” يستعدون للاحتجاج ويطالبون بزيادة 2000…

2023-12-25 / 10:30
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ57 مهاجرا سريا بسواحل الداخلة

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ57 مهاجرا سريا بسواحل الداخلة

2023-12-25 / 09:52
Photo of هل ستنهي اللجنة الوزارية والنقابات “أزمة التعليم” في اجتماع اليوم؟

هل ستنهي اللجنة الوزارية والنقابات “أزمة التعليم” في اجتماع…

2023-12-25 / 09:15
Photo of طقس الإثنين.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-12-25 / 09:05
Photo of الناظور..الدرك الملكي يطيح بنصاب يستهدف الشباب الحالمين بالهجرة

الناظور..الدرك الملكي يطيح بنصاب يستهدف الشباب الحالمين بالهجرة

2023-12-24 / 23:20

‫21 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق