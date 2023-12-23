الحبس بين سنة و10 أشهر نافذة في حق مروجي زيت زيتون مغشوشة بالفقيه بنصالح

أدانت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، 4 أشخاص متورطين في ترويج زيت زيتون مغشوشة، بالحبس النافذ.

وقضت المحكمة بالحبس سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق شخصين إثنين، لكل واحد منهما، فيما أدانت إثنين آخرين بـالحبس النافذ 10 أشهر حبسا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهما، لكل واحد منهما.

هذا وتعود تفاصيل القضية، الى ايقاف عناصر الدرك الملكي باقليم الفقيه بنصالح، لـ4 أشخاص قبل أسابيع، متورطين خلط زيوت المائدة بأوراق زيت الزيتون وإعادة طحنها، ثم بيعها للمواطنين.

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