الحبس بين سنة و10 أشهر نافذة في حق مروجي زيت زيتون مغشوشة بالفقيه بنصالح
أدانت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، 4 أشخاص متورطين في ترويج زيت زيتون مغشوشة، بالحبس النافذ.
وقضت المحكمة بالحبس سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق شخصين إثنين، لكل واحد منهما، فيما أدانت إثنين آخرين بـالحبس النافذ 10 أشهر حبسا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهما، لكل واحد منهما.
هذا وتعود تفاصيل القضية، الى ايقاف عناصر الدرك الملكي باقليم الفقيه بنصالح، لـ4 أشخاص قبل أسابيع، متورطين خلط زيوت المائدة بأوراق زيت الزيتون وإعادة طحنها، ثم بيعها للمواطنين.
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12 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Hadchy rah f ga3 lmodon machi ghi tema
برافو .خاص يراقبو حتى في جميع مدن المملكة و بتدقيق
Mezyane meli chedohom bee3da
Llah yahdi ma khla9 makhasech ychedo flos le7ram
تنتشر ظاهرة الغش ليس في الزيوت وإنما في جل المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة لأن ليس هناك لا حسيب ولا رقيب.
يقول المثل المغربي من غشنا فليس منا وخير الكلام ما قل ودل.
على المواطنين توخي الحذر عند اقتنائهم لزيت الزيتون خصوصا أنه ليس هناك فرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.
يجب محاكمة كل من ضبط عليه حالة الغش سواء في المواد الغذائية الأساسية أو غيرها يجب على السلطات القضائية ان لا تتعاطف وتتسامح معهم.
مزيان
عقوبات مخففة
اعتقال حالة من اصل آلالاف الحالات ليس عمل يعتد به لإيقاف الغش بل يجب وضع مرصد في جميع ربوع المغرب لوضع حد للغش في جميع المواد الإستهلاكية.