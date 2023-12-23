الكاف: “المغرب أنهى 2023 رائدا للكرة في القارة”

الكاف: “المغرب أنهى 2023 رائدا للكرة في القارة”

2023-12-23 / 12:25
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تحدث الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن تألق المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في سنة 2023، واحتلاله المركز الـ13 عالميا، والأول إفريقيا، وقال إن الأسود سيشاركون في نهائيات كأس أمم إفريقيا “كان الكوت ديفوار” بثقة.

قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إن المنتخب الوطني المغربي سيشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا باعتباره “الفريق الأفضل على المستوى القاري في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

وتابع الكاف أن هذا يعني أن المغرب أنهى سنة 2023 بالحفاظ على مكانته دولة رائدة في كرة القدم الإفريقية”، مضيفا أن هذا يعد بمثابة تعزيز كبير لثقة الأسود في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

يذكر أن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم احتل المركز الـ13 عالميا في آخر تصنيف أصدره الاتحاد الدولي “فيفا”، وبالتالي احتل المركز الأول في إفريقيا.

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‫6 تعليقات

  6. 👎لايهمني مثل هذه الأخبار.لقد تحولت هذه الجريدة إلى جريدة صفراء.هناك مشاكل خطيرة تجري في المغرب وأنتم تديرون لها الظهر، مثل بارونات المخدرات الدين كانوا يشغلون مناصب عليا في المغرب و الآن يتواجدون في سجن عكاشة.

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