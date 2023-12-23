تأخرت في إعداد الشاي.. هندي يق.طع رأس زوجته بـ”سيف”

2023-12-23 / 13:16
0
هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلامية هندية بأن رجلا في الخمسينيات من عمره في ولاية أوتار براديش الهندية، أقدم على قطع رأس زوجته باستخدام السيف، بعد أن استغرقت وقتا طويلا في إعداد الشاي.

وقال الرجل للشرطة التي ألقت القبض عليه بتهمة طعن زوجته حتى الموت، إنه عند حوالي الساعة 6 صباحا يوم الثلاثاء الماضي، طلب من زوجته إعداد الشاي لكن الأمر استغرق بعض الوقت.

ثم سألها عن سبب استغراق الأمر وقتا طويلا، وعندها سألته عن سبب صراخه، فقال إنه فقد صوابه.

ونقل عن ضابط قوله في تقرير لصحيفة “إنديان إكسبريس”: “في نوبة غضب، أخرج السيف الموجود داخل المنزل وضربها عدة مرات على رأسها، مما أدى إلى وفاتها”.

وقال نجل الضحية، إنه وشقيقته حاولا إيقاف والدهما لكنه هددهما أيضا، فما كان منه إلا أن اتصل بالشرطة وقدم شكوى.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مبيعات “بلاي ستايشن 5” تتجاوز 50 مليون نسخة

مبيعات “بلاي ستايشن 5” تتجاوز 50 مليون نسخة

2023-12-22 / 13:17
Photo of في أمريكا.. رجل قضى 50 سنة في السجن قبل أن يخرج بريئاً

في أمريكا.. رجل قضى 50 سنة في السجن قبل…

2023-12-22 / 11:37
Photo of “آبل” تسارع لتعديل ساعاتها الذكية تفاديا لمنع تسويقها

“آبل” تسارع لتعديل ساعاتها الذكية تفاديا لمنع تسويقها

2023-12-21 / 17:16
Photo of دراسة تكشف تأثير الشوكولاتة على النساء في منتصف العمر

دراسة تكشف تأثير الشوكولاتة على النساء في منتصف العمر

2023-12-20 / 14:02
Photo of سناء عكرود تنال جائزة أفضل أداء نسائي عن فيلم “قصر نظر”بمهرجان اسني ن ورغ

سناء عكرود تنال جائزة أفضل أداء نسائي عن فيلم…

2023-12-14 / 16:48
Photo of واقعة غريبة.. ماتت مدة 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة

واقعة غريبة.. ماتت مدة 24 دقيقة ثم عادت إلى…

2023-12-14 / 10:24
Photo of لم تعد الغذاء وذهبت للتصويت في الانتخابات.. مصري يطلق زوجته

لم تعد الغذاء وذهبت للتصويت في الانتخابات.. مصري يطلق…

2023-12-12 / 13:38
Photo of قطط “نووية مشعة ” تثير الرعب في منطقة ببريطانيا

قطط “نووية مشعة ” تثير الرعب في منطقة ببريطانيا

2023-12-10 / 19:15
Photo of “صفعة مع وجبة”.. مطعم ياباني يثير الجدل

“صفعة مع وجبة”.. مطعم ياباني يثير الجدل

2023-12-09 / 11:48
Photo of دراسة: العيش في منزل “للكراء” يُسَرِّعُ شيخوخة الإنسان

دراسة: العيش في منزل “للكراء” يُسَرِّعُ شيخوخة الإنسان

2023-12-06 / 10:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق