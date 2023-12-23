متجاهلة الجزائر.. إسبانيا تختار استيراد الهيدروجين الأخضر من المغرب
يدرس الاتحاد الأوروبي توسيع مشروع H2Med (ممر الهيدروجين المتوسطي) ليشمل المغرب بحلول عام 2040.
وحسب التقرير الأخير الصادر عن التحالف الأوروبي من أجل الهيدروجين النظيف، فستمكن المبادرة التي تحمل عنوان “واردات الهيدروجين إلى سوق الاتحاد الأوروبي”، ربط أفريقيا بشبه الجزيرة الأيبيرية.
وذكرت صحيفة El Periódico de la Energía، أنه يرتقب استثمار ما يقرب من 16.4 مليار يورو، ما يمكن البلد أن تصبح موردًا رئيسيًا.
علاوة على ذلك، تعتزم المملكة توفير 5% من إجمالي الطلب في القارة الأوروبية وحددت هدفًا لتوليد 160 تيراواط/ساعة من الآن وحتى عام 2050.
ولفت التقرير، الى أن الاستفادة من الإمكانات المغربية لإنتاج الهيدروجين الأخضر مشروطة ببناء بنية تحتية تربط شبه الجزيرة الإيبيرية بشمال إفريقيا وبقية أوروبا.
وتحدث التقرير، على اعتزام إسبانيا مواصلة استيراد الهيدروجين الأخضر من ايطاليا والمغرب، مقابل تجاهل الجزائر، لافتا أن اسبانيا قامت – بالتعاون مع شركاء آخرين – بوضع خطط مع H2Med والشبكة الأساسية Enagás لعام 2040، والتي تشمل الربط المادي مع المغرب، المتمركز في طريفة (قادس). بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركات كبيرة مثل سيبسا أيضا عن بناء منتج هيدروجيني يسمح باستيراد الهيدروجين من المغرب إلى مصفاة سان روكي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
من الجيد ارتفاع واردات الهيدروجين إلى سوق الاتحاد الأوروبي
يرتقب استثمار ما يقرب من 16.4 مليار يورو ما يمكن البلد أن تصبح موردًا رئيسيًا
تعتزم المملكة توفير 5% من إجمالي الطلب في القارة الأوروبية
اعتزام إسبانيا مواصلة استيراد الهيدروجين الأخضر من ايطاليا والمغرب افضل قرار
بناء منتج هيدروجيني يسمح باستيراد الهيدروجين من المغرب إلى مصفاة سان روكي اهم شيء
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء الجمعة باعتقال رئيس الوداد البيضاوي، أحد أكبر أندية كرة القدم في أفريقيا، سعيد الناصري للتحقيق معه بتهم عدة بينها “ترويج مخدرات”.
وقال مصدر في فريق الدفاع عنه لوكالة الأنباء الفرنسية الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن قاضي التحقيق استجوب صباح الجمعة تمهيدياً سعيد الناصري (54 عاماً) وباقي المتهمين في هذه القضية، و”قرر ملاحقته في حالة اعتقال بعدة تهم بينها التزوير في محرر رسمي، عقد اتفاقات تتعلق بمسك وترويج مخدرات، استعمال شيك مزور”.
لا ثقة دولية في الجزائر . فقدان الثقة استعملتها مع المغرب وفرنسا وإسبانيا. فلسوء تفاهم بسيط يمكن للجزائر ان تقطع العلاقات التجارية مع أي دوله تقع معها سوء الفهم. حذث هذا مع المغرب في الامتناع من تصدير الغاز عبر انبوب الاتحاد المغار بي الذي يمر من الجزائر إلى أوربا عبر المغرب الى غير ذلك. فلا مصداقية في هذه الدولة. وكل تجاهل لها في العلاقات يبقى منطقي.