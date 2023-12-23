المكتب الوطني للمطارات يحتفي ببلوغ مطار الناظور-العروي المليون مسافر

هبة بريس - وجدة

نظم المكتب الوطني للمطارات امس الجمعة 22 دجنبر الجاري بمطار الناظور-العروي حفلا بمناسبة تخطيه لأول مرة في تاريخه رقم مليون مسافر.

وعرف الحفل، تنظيم استقبال خاص للمسافرة رقم مليوناثناء وصولها، قادمة من العاصمة الهولندية أمستردام على متن رحلة جوية للعربية للطيران المغرب.

وقال المكتب الوطني للمطارات، إن هذا الأداء المتميز، يعزى إلى إنشاء العديد من الخطوط الجوية الجديدة التي تربط مطار الناظور بالعديد من المدن الأوروبية، بما في ذلك وجهات جديدة مثل هامبورغ وتولوز، وكذلك عن طريق إدخال رحلات جوية غير منتظمة خلال موسم الصيف مع أسواق جديدة مثل البرتغال والجمهورية التشيكية.

إلى ذلك، فقد استقبل مطار الناظور-العروي 956 ألف و790 مسافرا إلى غاية متم شهر نونبر 2023، مسجلا بذلك رقما قياسيا، بارتفاع قوي بلغ %34 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، و%23 مقارنة بسنة 2022.

كما شهد مطار الناظور-العروي خلال يوليوز 2021، تشغيل محطة جوية جديدة، بطاقة استيعابية تقدر بمليوني مسافر سنويا، كما تضمن هذا المشروع توسيع موقف الطائرات لاستيعاب ثلاث طائرات إضافية، وتهيئة موقف السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 580 سيارة، بالإضافة إلى أشغال التهيئة الخارجية.

كما يمتد على مساحة 272 هكتارا، حيث تبلغ مساحة المحطة الجوية الحالية 20 ألف متر مربع، ومساحة موقف الطائرات 28 ألف و500 متر مربع بطاقة استيعابية تبلغ ست طائرات متوسطة الحجم، و3 طائرات كبيرة الحجم، وست طائرات مروحية.

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