بعد اتهام دولة تبون بالتدخل في شؤونها الداخلية.. مالي تستدعي سفيرها في الجزائر

2023-12-23 / 11:36
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هبة بريس - وكالات

استدعت مالي سفيرها لدى الجزائر بعد أن اتهمت الأخيرة “بالتدخل في شؤونها الداخلية ولقاء مسؤولين جزائريين متمردي الطوارق”، مما يعمق التوتر بين البلدين الجارين.

وقال المجلس العسكري في مالي إنه استدعى السفير مهاماني أمادو مايغا من الجزائر “للتشاور بأثر فوري”، حسب رسالة من سفارة مالي إلى وزارة الخارجية الجزائرية.

هذا واستدعت مالي كبير الدبلوماسيين الجزائريين لديها مؤخرا “للتعبير عن احتجاجها الشديد على التصرفات غير الودية الأخيرة من السلطات الجزائرية تحت ستار عملية السلام في مالي”.

وقال مكتب الإعلام والصحافة المالي إن “هذه الأفعال تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي”، وحث الجزائر على “إعطاء الأولوية للحوار مع سلطات مالي”.

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‫7 تعليقات

  7. أمر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء الجمعة باعتقال رئيس الوداد البيضاوي، أحد أكبر أندية كرة القدم في أفريقيا، سعيد الناصري للتحقيق معه بتهم عدة بينها “ترويج مخدرات”.

    وقال مصدر في فريق الدفاع عنه لوكالة الأنباء الفرنسية الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن قاضي التحقيق استجوب صباح الجمعة تمهيدياً سعيد الناصري (54 عاماً) وباقي المتهمين في هذه القضية، و”قرر ملاحقته في حالة اعتقال بعدة تهم بينها التزوير في محرر رسمي، عقد اتفاقات تتعلق بمسك وترويج مخدرات، استعمال شيك مزور”.

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