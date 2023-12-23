بعد اتهام دولة تبون بالتدخل في شؤونها الداخلية.. مالي تستدعي سفيرها في الجزائر

هبة بريس - وكالات

استدعت مالي سفيرها لدى الجزائر بعد أن اتهمت الأخيرة “بالتدخل في شؤونها الداخلية ولقاء مسؤولين جزائريين متمردي الطوارق”، مما يعمق التوتر بين البلدين الجارين.

وقال المجلس العسكري في مالي إنه استدعى السفير مهاماني أمادو مايغا من الجزائر “للتشاور بأثر فوري”، حسب رسالة من سفارة مالي إلى وزارة الخارجية الجزائرية.

هذا واستدعت مالي كبير الدبلوماسيين الجزائريين لديها مؤخرا “للتعبير عن احتجاجها الشديد على التصرفات غير الودية الأخيرة من السلطات الجزائرية تحت ستار عملية السلام في مالي”.

وقال مكتب الإعلام والصحافة المالي إن “هذه الأفعال تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي”، وحث الجزائر على “إعطاء الأولوية للحوار مع سلطات مالي”.

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