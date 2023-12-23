بايدن: “قلبي يعتصر آلما” بسبب وفاة رهينة أمريكي في غزة

2023-12-23 / 10:13
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن “قلبه يعتصره الألم” بعد أنباء عن أن أميركيا يدعى غادي هاغاي قُتل على يد حماس خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وكان يعتقد أن حماس أخذت هاغاي (73 عاما)، وهو إسرائيلي أميركي، وزوجته ضمن الرهائن أثناء هجومهم.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض “انفطر قلبانا أنا وجيل (بايدن) بسبب الأنباء التي ذكرت أنه يعتقد الآن أن حماس قتلت الأميركي غادي هاغاي في السابع من أكتوبر. سنواصل الصلاة من أجل سلامة زوجته جودي وعودتها آمنة”.

وذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن جودي وينشتاين زوجة حجاي ما زالت محتجزة في غزة.

ولم يذكر بيان بايدن المزيد من التفاصيل حول ما حدث لهاغاي.

وأضاف في بيانه “اليوم نصلي من أجل أبنائهما الأربعة وأحفادهما السبعة وبقية أحبائهم الذين أحزنهم هذا النبأ المأساوي عنهما”.

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‫22 تعليقات

  2. الله ياخد فيك الحق و الله يعذبك دنيا و آخر أنت سبب في مقتل الآلاف من الفلسطينيين تساعد اليهود على ذلك إنشاء الله سينتقم منكم الله عز وجل قتلتهم ناس أبرياء و تدعون بالقوة يا وجوه الشر أنتم في نار جهنم أنتم و اليهود وكل من والاكم إنشاء الله العلي القدير

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