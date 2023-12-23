بايدن: “قلبي يعتصر آلما” بسبب وفاة رهينة أمريكي في غزة
هبة بريس - وكالات
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن “قلبه يعتصره الألم” بعد أنباء عن أن أميركيا يدعى غادي هاغاي قُتل على يد حماس خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وكان يعتقد أن حماس أخذت هاغاي (73 عاما)، وهو إسرائيلي أميركي، وزوجته ضمن الرهائن أثناء هجومهم.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض “انفطر قلبانا أنا وجيل (بايدن) بسبب الأنباء التي ذكرت أنه يعتقد الآن أن حماس قتلت الأميركي غادي هاغاي في السابع من أكتوبر. سنواصل الصلاة من أجل سلامة زوجته جودي وعودتها آمنة”.
وذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن جودي وينشتاين زوجة حجاي ما زالت محتجزة في غزة.
ولم يذكر بيان بايدن المزيد من التفاصيل حول ما حدث لهاغاي.
وأضاف في بيانه “اليوم نصلي من أجل أبنائهما الأربعة وأحفادهما السبعة وبقية أحبائهم الذين أحزنهم هذا النبأ المأساوي عنهما”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
18 تعليقات
ليت قلبه يتوقف عن النبض
آمين
لعنة الله عليك ايها العجوز السفاح وعديم الانسانية. يا ليت قلبك ينفجر ويعذبك الله عذبا اليما.
لعنة الله عليك ايها الخنزير
يا بايدن سيعتصر قلبك دما و ألما لكن عندما تلقى الله رب العالمين.
في إنتظار ذالك أسأل الله أن يسلط عليك ألما في الدنيا لا تجد معه راحة و لا نوما.
و هل لديه قلب اصلا
لا حول ولا قوة الا بالله
نتمنى
نتمنى الهدن من الله تعالى
اللهم احفظ جميع المسلمين والمسلمات
اللهم انصر اخواننا
ولا يعتصر قلبه ألما على آلاف الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين الدين قتلوا بالقنابل والدخائر الأمريكية، هدا هو النفاق السياسي بعينه، إنما يعتصر قلبه ألما خوفا من هزيمته في انتخابات 2024 رغم أنه ليس في القنافد أملس، اللهم انصر المجاهدين وسدد رميهم واقدف الرعب في قلوب اليهود المجرمين 🤲🤲
نتمنى ان يعتصر دما حتى تنشف، تتألم لمقتل واحد و لا تأبه بقتل عشرون ألف شخص. منكم لله
لماذا لا ينفجر قلبه عندما يقتل الاف الاطفال الفلسطينيين ظلما وعدوانا،احساسه غير عاقل وغير سوي.
قلبه الحنون يعتصر ألما لموت رهينة واحدة إسرائيلية/ أمريكية….ولا ينزف دما لاغتيال الآلاف من الفلسطينيين وجرح عشرات الآلاف منهم تحت القصف الإجرامي الذي يهدف تحت مرأى
ومسمع العالم إلى طرد الشعب الفلسطيني من
أرضه إما قتلا وتشريدا أو عبر منع الغذاء والماء والدواء والاستشفاء وتحويل حياته إلى جحيم لا
يطاق تدفعه إلى الهجرة خارج أرضه.
لذلك ظهر بالواضح أن العالم مهما بلغ من تقدم تقني وعلمي، فإن طبيعته المجبولة على العنف والشر راسخة فيه لا فرق بين الاقوام الأولى التي عاشت قبلنا منذ آلاف السنين ونحن الذين خلفناهم اليوم على هذه الأرض
يا من إدعى كونه صهيونيا ويفتحر بذلك،ألم يحرك فيك ولا شعرة إنسانية قتل الأبرياء العزل:نساء وأطفالا وشيوخا و
شبابا.فلتعتصر حتى يخرج نقي عظامك
قلبك يعتصر ألما على وفاة رهينة أمريكية يا عدو الله ولا يعتصر على ذبح 20الف فلسطيني مدني اعزل ؟؟؟؟!!!! إنه أبو لهب قرن 21.
وهل لك قلب اصلا يا صهيوني قاتل الاطفال والنساء والشيوخ في فلسطين؟