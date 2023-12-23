الوالي امهيدية يدقق في ميزانية و دفاتر تحملات مشاريع التهيئة بالدار البيضاء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
طلب محمد امهيدية الوالي الجديد للدار البيضاء إرجاء التأشير على مشاريع التهيئة حتى يدقق في تفاصيلها و ميزانيتها و دفاتر تحملاتها.
الوالي امهيدية و منذ تعيينه بالبيضاء يحرص على تتبع كل صغيرة وكبيرة و خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المنجزة و المبرمجة تفاديا لهدر المال العام أو لعدم مطابقتها لدفاتر التحملات المتفق عليها.
و شدد الوالي الجديد على ضرورة إجراء مسح دقيق للوثائق ودفاتر التحملات المتعلقة ببرامج ومشاريع خاصة بالبنية التحتية لمدينة الدار البيضاء، حيث أجرى مهيدية لقاءات مع مسؤولين في الولاية بهذا الخصوص.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
14 تعليقات
دوز معاك لشى سطاسيون ديال ليصانص شوف معاك الجودة واش كتطابق دفتر التحملات وشوف معاك كمية الليترو ليصانص اللي كيبيعو واش مضبوطة من ناحية الكمية المبيوعة والمصرح بها في عداداتهم وعاد الله يرحم باك شوف الاتمنة.
لماذا يريد ان يدقق في تفاصيلها و ميزانيتها و دفاتر تحملاتها
من الجيد يحرص على تتبع كل صغيرة وكبيرة
يتطلب عليه دائما مراقبة المشاريع المنجزة و المبرمجة تفاديا لهدر المال
ضرورة إجراء مسح دقيق للوثائق ودفاتر التحملات المتعلقة ببرامج ومشاريع اهم قرار يتخذه
عمل جسد يقوم به سي محمد امهيدية
يجي الزيادة من مشاريع التهيئة
الإنسان المناسب في المكان المناسب يحارب الفساد
كنا نتمنى بقلب خالص ومنذ سنوات تعيين الوالي امهيدية أو الوالي اليعقوبي على ولاية الدارالبيضاء .
ليكن في علم السيد الوالي ان دار لقمان لازالت على حالها رجعت الحمير إلى مرابضها والعربات المجاورة إلى عملها والباعة المتحولون إلى أرشفة الشوارع وكل هدا بحي مولاي رشيد
كل من فيه روح الوطنية وحب الوطن والاخلاص له والقيام بواجبه كما يامر الدستور اللهيكون له خير معين
نتمني من السيد الوالي ان يلتفت الي لوبي العقارات.
انا اقيم في عين السبع التي كانت اجمل منطقة في الدار البيضاء بفيلاتها الخضراء بحدائقها الجميلة والتي كانت مصدرا للؤكسجين بهذه المنطقة لعدم وجود لاي حديقة.
المعضلة ان هذا اللوبي بدأ يقتني هذه الفيلات ليهدمها ويبني مكانها عمارات شاهقة بدون أن يفكر في تخصيص مكان بين العمارات لحدائق.
اذا دخلت الي عين السبع قديما يستقبلك الاخضرار في الدائق وسط الفيلات وحتي بعض الازقة والشوارع اما الآن لا تري الا الاسمنت الابيض وهناك مساكن لا يرون حتي الشمس طول النهار بسبب هذه العمارات.
الله يكون في عونه الفساد استفحل منذ القدم ولكن العزيمة ستنتصر والله ولي التوفيق لوالي الدار البيضاء السيد محمد امهيدية.
الله یرحم لك الوالدین جزاك الله خیر عنا
المرجوا من سیادتكم الحزم فی قضیه الباعه الجاٸرون فی منطقه التشارك وحی مولای رشید لان المیاه عادت لمجاریها