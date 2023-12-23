الوالي امهيدية يدقق في ميزانية و دفاتر تحملات مشاريع التهيئة بالدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

طلب محمد امهيدية الوالي الجديد للدار البيضاء إرجاء التأشير على مشاريع التهيئة حتى يدقق في تفاصيلها و ميزانيتها و دفاتر تحملاتها.

الوالي امهيدية و منذ تعيينه بالبيضاء يحرص على تتبع كل صغيرة وكبيرة و خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المنجزة و المبرمجة تفاديا لهدر المال العام أو لعدم مطابقتها لدفاتر التحملات المتفق عليها.

و شدد الوالي الجديد على ضرورة إجراء مسح دقيق للوثائق ودفاتر التحملات المتعلقة ببرامج ومشاريع خاصة بالبنية التحتية لمدينة الدار البيضاء، حيث أجرى مهيدية لقاءات مع مسؤولين في الولاية بهذا الخصوص.

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