ملعب الدار البيضاء الكبير يدفع السلطات لهدم مئات البراريك و ترحيل قاطنيها
هبة بريس ـ الدار البيضاء
استنفار كبير تعيشه الجماعات القريبة من مكان بناء ملعب الدار البيضاء الكبير سواءا ببنسليمان او المحمدية او بني يخلف و عين تكي، حيث سارعت السلطات لشن حملة واسعة النطاق على البناء العشوائي.
و هدمت الجرافات العشرات من “البراريك” و البيوت البلاستيكية و الأكواخ على طول الطريق الرابط بين المحمدية و بنسليمان، و خاصة بالقرب من المكان الذي سيتم فيه تشييد الملعب الكبير للدار البيضاء.
كما تم إطلاق عملية إحصاء و تسجيل القاطنين في عدد من الدواوير و “الكاريانات” بالمنطقة، حيث تم إشعارهم بأنه سيتم ترحيلهم من المنطقة و استفادتهم من شقق و بقع أرضية في منطقة أخرى.
*الصورة متداولةتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
المشكل الحقيقي عندنا والذي يجب حله هو هذا البناء العشوائي المشوهة. زيادة الباعة المتجولين.
تيران لي غادي يبنيوه من فلوس الاساتذة و الاقتطاعات
Ahsen haja daroha ymkn
اهم شيء هو استفادتهم من تلك البقع
Db kon madaroch tiran ga3 maydiro hakka ymkn
افضل مشروع هو ترحيلهم من المنطقة
لابد من دفع التمن وتمن التقدم في شيء ما يكون في بعض الاحيان مالم لي بعض الناس