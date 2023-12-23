ملعب الدار البيضاء الكبير يدفع السلطات لهدم مئات البراريك و ترحيل قاطنيها

2023-12-23 / 10:33
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

استنفار كبير تعيشه الجماعات القريبة من مكان بناء ملعب الدار البيضاء الكبير سواءا ببنسليمان او المحمدية او بني يخلف و عين تكي، حيث سارعت السلطات لشن حملة واسعة النطاق على البناء العشوائي.

و هدمت الجرافات العشرات من “البراريك” و البيوت البلاستيكية و الأكواخ على طول الطريق الرابط بين المحمدية و بنسليمان، و خاصة بالقرب من المكان الذي سيتم فيه تشييد الملعب الكبير للدار البيضاء.

كما تم إطلاق عملية إحصاء و تسجيل القاطنين في عدد من الدواوير و “الكاريانات” بالمنطقة، حيث تم إشعارهم بأنه سيتم ترحيلهم من المنطقة و استفادتهم من شقق و بقع أرضية في منطقة أخرى.

*الصورة متداولة

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‫7 تعليقات

  1. المشكل الحقيقي عندنا والذي يجب حله هو هذا البناء العشوائي المشوهة. زيادة الباعة المتجولين.

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