اتهام النجم الأمريكي فان ديزل بالاعتداء الجن.سي على مساعدته
وجهت أستا جوناسون المساعدة السابقة للممثل الأمريكي فان ديزل نجم سلسلة أفلام Fast & Furious تهما له بالاعتداء الجنسي عليها، وطردها من العمل.
وتم رفع الدعوى المدنية، الخميس، في المحكمة العليا بلوس أنجلوس.
وتعود الواقعة إلى عام 2010، حيث زعمت جوناسون أن ديزل فرض نفسه عليها بالقوة في جناح فندق بأتلانتا.
وتنص الشكوى على أن ديزل تجاهل “تصريحات جوناسون الواضحة بعدم الموافقة”، وبعد أن “صرخت وركضت نحو الحمام المجاور”، قام “بتثبيتها على الحائط بجسده”.
وقال بريان فريدمان، محامي ديزل، في بيان أمس الجمعة: “ينفي فان ديزل بشكل قاطع هذا الادعاء برمته. هذه المرة الأولى التي يسمع فيها عن هذا الادعاء الذي مضى عليه أكثر من 13 عاما والذي قدمته موظفة زعمت أنها عملت لديه لمدة 9 أيام”.
وتقاضي جوناسون ديزل، إلى جانب شركته “One Race Productions”، وشقيقة ديزل سامانثا فنسنت، بتهمة الاعتداء الجنسي مما يخلق بيئة عمل معادية، وإشراف مهمل، وإنهاء عمل غير مشروع، إلى جانب ادعاءات الأخرى.
وتدعي جوناسون أن سامانثا فنسنت، رئيسة شركة “One Race” التابعة لشركة ديزل في ذلك الوقت، اتصلت بها “بعد ساعات فقط” من الاعتداء المزعوم وطردتها.
وتسعى جوناسون إلى فرض عقوبة مدنية قدرها 10 آلاف دولار عن كل انتهاك، بالإضافة إلى تعويضات عقابية غير محددة، وفقا للدعوى.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
13 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عندما يرون شخص ناجح يرودون اسقاطه بشتى الطرق
اضن انه تم تلفيق التهم له لا غير
فان ديزل ممثل كبير و محترم ميديرهاش
بغات تنصب عليه كي دارو للمثل جوني ديب
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هذا الاتهام..
ديزل ممثل محترم ولا نظن انه قام بهذا الإعتداء ..
يجب تغريمه إن ثبت في حقه هذا الإعتداء الخطير..
شاهدة فيلم الاكشن والمغامرة والخيال في الفضاء “شديد السواد” لعام 2000 من الجوانب الجديرة بالملاحظة في الفيلم هو الإضاءة، حيث يستخدم الفيلم العديد من ظلال وكثافات مختلفة من الضوء مما يضفي طابعًا مزاجيًا على الفيلم ويعطيه طابعًا فريدًا. “شديد السواد” هو في جوهره قصة نجاة .. تدور حول سفينة نقل تجارية تتقطع بها السبل و طاقمها على كوكب ملئ بمخلوقات متعطشة للدماء، و لكن هذه المخلوقات لا تخرج لإحضار وليمتها في الليل، و لكن بعد فترة قصيرة يعرفوا أن كسوف مدة شهر على وشك أن يحدث فما الذي سيحدث ؟ عندما يتم ذكر اسم فان ديزل، يتبادر إلى ذهنك شخص سمين وعضلي يقوم بعمل مثير للإعجاب في أفلام الحركة. من المدهش أن نلاحظ أن أول دخول للنجم فان ديزل الى مجال التمثيل حدث عن طريق الصدفة، عندما كان في السابعة من عمره اقتحم مسرحًا مع بعض الأصدقاء بقصد تخريبه. أوقفتهم امرأة وعرضت عليهم سيناريو مقابل 20 دولارًا ولكن فقط إذا كانوا سيحضرون دروسًا هناك يوميًا بعد انتهاء المدرسة. وكما يقولون الباقي هو التاريخ.
لم نعد نعرف من نصدق لاكن خير الكلام ماقل ودل ادا كان هناك اعتداء حقا حتما صيدهر والقانون ليس بي غبي
الله فوق الضعيف والقوي هو فوق عباده الضالين والضالمين والمضلومين كيف ماكانت ديانته فوق ارضه سينال جزاؤه
Il a mis le drapeau de la Palestine sur sa voiture, donc il doit payer cher ça.
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء الجمعة باعتقال رئيس الوداد البيضاوي، أحد أكبر أندية كرة القدم في أفريقيا، سعيد الناصري للتحقيق معه بتهم عدة بينها “ترويج مخدرات”.
وقال مصدر في فريق الدفاع عنه لوكالة الأنباء الفرنسية الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن قاضي التحقيق استجوب صباح الجمعة تمهيدياً سعيد الناصري (54 عاماً) وباقي المتهمين في هذه القضية، و”قرر ملاحقته في حالة اعتقال بعدة تهم بينها التزوير في محرر رسمي، عقد اتفاقات تتعلق بمسك وترويج مخدرات، استعمال شيك مزور”.