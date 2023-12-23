بنك المغرب.. أغلب المغاربة يفضلون “الكاش” على الأداء الإلكتروني

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نشر بنك المغرب تقريرا يخص التعاملات المالية للمغاربة و طرق الدفع المفضلة لديهم، حيث أشار التقرير إلى كون أغلب المغاربة يفضلون الدفع “كاش” باعتماد أوراق مالية ملموسة.

التقرير أوضح كذلك أن “الكاش” هي الوسيلة الأكثر استعمالا للدفع في المغرب رغم أن الأداء باعتماد البطاقات البنكية ارتفعت نسبته في السنتين الأخيرتين بشكل ملحوظ.

من جهة ثانية، اعتبر التقرير أن الورقة النقدية من فئة 200 درهم تمثل ما مجموعه 75 في المائة من القيمة الإجمالية للائتمان النقدي في المغرب خلال العام الماضي مقارنة بنسبة 47 في المائة فقط عام 2000.

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