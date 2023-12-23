طقس السبت.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-12-23 / 09:12
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نسبيا إلى محليا بارد، مع تكون صقيع محلي فوق كل من المرتفعات والسهول الداخلية، وكذا بالشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية خلال الليل والصباح.

وستكون سحب منخفضة مع كتل من الضباب بالسهول المحيطية الشمالية، فيما سيكون الطقس هادئا مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم بالمملكة، مع تناثر الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06- و02 درجتين بالهضاب العليا الشرقية والأطلس وسفوحه الشرقية، وما بين 05 و12 درجة بالواجهة المتوسطية، والمناطق الشمالية والوسطى، وشمال المنطقة الشرقية، وغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و15 درجة بالسواحل الجنوبية، فيما ستتراوح ما بين 02 و06 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستعرف بعض الارتفاع أو القليل من التغيير.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئ إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان مابين مهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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