البيت الأبيض: إيران “متورطة بشكل كبير” في العمليات ضد سفن بالبحر الأحمر

هبة بريس _ وكالات

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن إيران “متورطة بشكل كبير” في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر وإن المعلومات الاستخباراتية التي لديها أساسية لمساعدة جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن.

وذكرت أدريان واتسون، المتحدثة باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، في بيان “ليس لدينا ما يبرر الاعتقاد بأن إيران تحاول ثني الحوثيين عن هذا السلوك المتهور”.

ودفعت الموجة الأخيرة من الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيّرة على سفن الشحن من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، العديد من السفن إلى تجنب عبور البحر الأحمر وقناة السويس، وهي نقطة عبور لنحو 10 في المئة من التجارة العالمية.

ويقول الحوثيون المدعومون من إيران إن ضرباتهم الصاروخية وبالطائرات المسيرة على سفن الحاويات العابرة هي لدعم الفلسطينيين في الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس منذ 7 أكتوبر.

وأعلن البنتاغون، الخميس، أن أكثر من 20 دولة انضمت إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيّين في اليمن.

وكان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أعلن، الإثنين، تشكيل تحالف دولي للتصدي للهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن “مرتبطة” بإسرائيل في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر للصحفيين: “لدينا أكثر من 20 دولة موقّعة للمشاركة” في التحالف.

وأضاف أنّ الحوثيين “يهاجمون الرخاء الاقتصادي للدول وازدهارها في جميع أنحاء العالم”، ووصفهم بأنهم تحوّلوا إلى “قطّاع طرق” على خط الشحن البحري في البحر الأحمر.

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