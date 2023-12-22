This handout picture courtesy of the US Navy taken on October 19, 2023 shows the Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Carney (DDG 64) defeating a combination of Houthi missiles and unmanned aerial vehicles in the Red Sea. A US Navy ship in the Red Sea on October 19, 2023 shot down missiles and drones that had been fired by Iran-backed Huthi rebels in Yemen, possibly at Israel, the Pentagon said. Three "land-attack cruise missiles and several drones" were intercepted by a destroyer, Pentagon spokesman Brigadier General Pat Ryder told reporters. The attack was "launched by Huthi forces in Yemen" potentially toward targets in Israel, he added. Thousands of civilians, both Palestinians and Israelis, have died since October 7, 2023, after Palestinian Hamas militants based in the Gaza Strip entered southern Israel in an unprecedented attack triggering a war declared by Israel on Hamas with retaliatory bombings on Gaza. (Photo by Aaron Lau / US NAVY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / ASSEMBLEE NATIONALE 2022" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

البيت الأبيض: إيران “متورطة بشكل كبير” في العمليات ضد سفن بالبحر الأحمر

2023-12-22 / 22:55
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هبة بريس _ وكالات

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن إيران “متورطة بشكل كبير” في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر وإن المعلومات الاستخباراتية التي لديها أساسية لمساعدة جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن.

وذكرت أدريان واتسون، المتحدثة باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، في بيان “ليس لدينا ما يبرر الاعتقاد بأن إيران تحاول ثني الحوثيين عن هذا السلوك المتهور”.

ودفعت الموجة الأخيرة من الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيّرة على سفن الشحن من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، العديد من السفن إلى تجنب عبور البحر الأحمر وقناة السويس، وهي نقطة عبور لنحو 10 في المئة من التجارة العالمية.

ويقول الحوثيون المدعومون من إيران إن ضرباتهم الصاروخية وبالطائرات المسيرة على سفن الحاويات العابرة هي لدعم الفلسطينيين في الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس منذ 7 أكتوبر.

وأعلن البنتاغون، الخميس، أن أكثر من 20 دولة انضمت إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيّين في اليمن.

وكان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أعلن، الإثنين، تشكيل تحالف دولي للتصدي للهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن “مرتبطة” بإسرائيل في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر للصحفيين: “لدينا أكثر من 20 دولة موقّعة للمشاركة” في التحالف.

وأضاف أنّ الحوثيين “يهاجمون الرخاء الاقتصادي للدول وازدهارها في جميع أنحاء العالم”، ووصفهم بأنهم تحوّلوا إلى “قطّاع طرق” على خط الشحن البحري في البحر الأحمر.

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‫6 تعليقات

  6. امريكا لم تعد تحظى بمصداقية …فهي عدوة السلام لانه لاول في تاريخ الامم المتحدة يستعمل الفيتو ضد وقف الحرب!!
    انا لا يهمني ما تصرح به هذه الدولة و لا احب اي شئ يأتينا منها..

    رد

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