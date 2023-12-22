انطلاق أشغال الدورة العادية الـ 32 للمجلس العلمي الأعلى

2023-12-22 / 22:10
5
هبة بريس _ الرباط

بإذن من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، انطلقت، اليوم الجمعة بالرباط، أشغال الدورة العادية الـ 32 للمجلس.

وستعكف لجن المجلس، خلال هذه الدورة، التي تميزت جلستها الافتتاحية بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، والمتمثلة في المصادقة على برنامج العمل السنوي في ظل مشروع خطة التبليغ، ومدارسة برنامج تأهيل الأئمة (ميثاق العلماء) في ظل مشروع خطة التبليغ، والمواكبة الإعلامية لمشروع خطة التبليغ من خلال اشتغال المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية.

كما يتضمن جدول أعمال الدورة، التي تمتد على يومين، التطرق إلى حصيلة وآفاق اشتغال الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء والمالية التشاركية، وأولويات الاشتغال في ظل خطة مشروع التبليغ في مجال الدراسات والأبحاث، وكذا حصيلة وآفاق اشتغال لجنة إحياء التراث الإسلامي، فضلا عن مدارسة وتدقيق مشروع دليل المرأة العالمة.

وستشهد الدورة الحالية، كذلك، المصادقة على مشروعي النظامين الداخليين للمجالس العلمية الجهوية والمحلية، ودراسة مشروع الميزانية والمصادقة عليها.

ومن المقرر أن تتواصل أشغال الدورة، التي تنعقد تنفيذا لمقتضيات الظهير رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004)، بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه، غدا السبت بعقد اجتماعات اللجن وإعداد التقارير.

وتأتي هذه الدورة أيضا تطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولا سيما المادتان الخامسة والسادسة منه، وأيضا الظهير رقم 1.23.47 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م) والظهير رقم 1.23.48 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م).

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of التوفيق يؤكد على ضرورة ردم الهوة بين الدين وواقع الناس

التوفيق يؤكد على ضرورة ردم الهوة بين الدين وواقع…

2023-12-22 / 23:29
Photo of اللهم اسق عبادك وبهيمتك….ابتهالات تملأ المساجد مع نهاية كلِّ صلاة

اللهم اسق عبادك وبهيمتك….ابتهالات تملأ المساجد مع نهاية كلِّ…

2023-12-16 / 21:30
Photo of الملك يُعزّي في وفاة أمير الكويت

الملك يُعزّي في وفاة أمير الكويت

2023-12-16 / 19:59
Photo of وزارة الأوقاف تعلن الجمعة فاتح شهر جمادى الآخرة 1445 هـ

وزارة الأوقاف تعلن الجمعة فاتح شهر جمادى الآخرة 1445…

2023-12-13 / 21:06
Photo of التوفيق : المحتوى الرقمي لوزارة الأوقاف يرتكز على إبراز الثوابت الدينية

التوفيق : المحتوى الرقمي لوزارة الأوقاف يرتكز على إبراز…

2023-12-11 / 19:14
Photo of حفظ القرأن..تتويج الفائزين بمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة

حفظ القرأن..تتويج الفائزين بمسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة

2023-12-07 / 23:06
Photo of علماء أفارقة يشيدون بمبادرات الملك للنهوض بالشأن الديني

علماء أفارقة يشيدون بمبادرات الملك للنهوض بالشأن الديني

2023-12-06 / 21:09
Photo of التوفيق: صلاة الاستسقاء سنة حميدة حافظت عليها المملكة الشريفة

التوفيق: صلاة الاستسقاء سنة حميدة حافظت عليها المملكة الشريفة

2023-12-01 / 12:15
Photo of إقامة صلاة الاستسقاء بمختلف مساجد ومصليات المملكة

إقامة صلاة الاستسقاء بمختلف مساجد ومصليات المملكة

2023-12-01 / 11:04
Photo of إقامة صلاة الاستسقاء غدا الجمعة بمختلف جهات وأقاليم المملكة

إقامة صلاة الاستسقاء غدا الجمعة بمختلف جهات وأقاليم المملكة

2023-11-30 / 11:18

‫5 تعليقات

  4. سؤال علاش كثير من فقهاء الدين يحلقون اللحية علما انها حرام باتفاق المذاهب الأربعة بما فيهم المالكية

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق