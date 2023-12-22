غوتيريش: استئناف صفقة الحبوب ليس له أي معنى

2023-12-22 / 21:56
5
هبة بريس _ وكالات

صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة، أن استئناف صفقة الحبوب بصيغتها الأصلية ليس له أي معنى

وقال غوتيريش: “نحن على اتصال بالجانبين، ونحاول تطوير صيغ جديدة، لا أعتقد أن تكرارها (صفقة الحبوب) أمر منطقي”.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يعول على اجتماع قريب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة صفقة الحبوب.

وتجدر الإشارة إلى أن “مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب” التي أبرمت في يوليو 2022 بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، نصت على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

وتشمل الشروط الروسية لاستمرار صفقة الحبوب، 5 مسائل مبدئية وردت في المذكرة الموقعة بين روسيا والأمم المتحدة تزامنا مع اتفاق الحبوب، وهي “إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت، وعدم عرقلة لوجستيات النقل والتأمين، واستئناف نقل الأمونيا الروسية عبر أنبوب تولياتي – أوديسا لتصديره من ميناء أوديسا، وتحرير أصول الشركات الزراعية الروسية المجمدة”.

وبما أنه لم يتم تنفيذ هذا الجزء من الاتفاقية، توقفت صفقة الحبوب في 18 يوليو 2023، بعد أن أبلغت روسيا، كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها بشكلها الحالي. ومع ذلك، ذكرت موسكو أنها ستبدأ العمل بمجرد تلبية المتطلبات الروسية

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أول تعليق من الهند والخطوط الجوية في حادث توقيف طائرة قادمة من الإمارات

أول تعليق من الهند والخطوط الجوية في حادث توقيف…

2023-12-22 / 23:44
Photo of الممثلة جولييت ستيفنسون: لا استطيع البقاء صامتة إزاء الوضع بغزة

الممثلة جولييت ستيفنسون: لا استطيع البقاء صامتة إزاء الوضع…

2023-12-22 / 23:08
Photo of البيت الأبيض: إيران “متورطة بشكل كبير” في العمليات ضد سفن بالبحر الأحمر

البيت الأبيض: إيران “متورطة بشكل كبير” في العمليات ضد…

2023-12-22 / 22:55
Photo of فرنسا تحتجز طائرة قادمة من الإمارات تقل مئات الركاب

فرنسا تحتجز طائرة قادمة من الإمارات تقل مئات الركاب

2023-12-22 / 20:53
Photo of أونروا: الوضع الحالي في غزة “تقشعر له الأبدان”-

أونروا: الوضع الحالي في غزة “تقشعر له الأبدان”-

2023-12-22 / 19:39
Photo of مجلس الأمن يعتمد مشروع القرار العربي بشأن غزة بعد تعديله جذريا

مجلس الأمن يعتمد مشروع القرار العربي بشأن غزة بعد…

2023-12-22 / 18:41
Photo of أرقام تكشف الخسائر الفادحة للطرفين في حرب إسرائيل وحماس

أرقام تكشف الخسائر الفادحة للطرفين في حرب إسرائيل وحماس

2023-12-22 / 18:11
Photo of بلجيكا.. شجرة “الكريسماس” تنهي حياة امرأة

بلجيكا.. شجرة “الكريسماس” تنهي حياة امرأة

2023-12-22 / 12:28
Photo of كندا تعلن منح تأشيرات إقامة مدتها 3 سنوات لسكان غزة

كندا تعلن منح تأشيرات إقامة مدتها 3 سنوات لسكان…

2023-12-22 / 11:06
Photo of بسبب عدم قدرتها على “تأدية مهامها”.. فرنسا تغلق سفارتها في النيجر

بسبب عدم قدرتها على “تأدية مهامها”.. فرنسا تغلق سفارتها…

2023-12-22 / 10:09

‫5 تعليقات

  5. وبما أنه لم يتم تنفيذ هذا الجزء من الاتفاقية، توقفت صفقة الحبوب في 18 يوليو 2023، بعد أن أبلغت روسيا، كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها بشكلها الحالي. ومع ذلك، ذكرت موسكو أنها ستبدأ العمل بمجرد تلبية المتطلبات الروسية

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق