بالعاصمة الرياض.. المغرب يترأس المجلس الإداري للاتحاد العربي للكهرباء

هبة بريس _ الرباط

ترأس المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ورئيس الاتحاد العربي للكهرباء عبد الرحيم الحافظي، يومي 21 و 22 دجنبر 2023 بالرياض، المملكة العربية السعودية، الدورة التاسعة والخمسين للمجلس الإداري، والدورة التاسعة عشرة للجمعية العامة للاتحاد العربي للكهرباء بمشاركة أعضاء الاتحاد العربي للكهرباء، كفاعلين استراتيجيين في القطاع الكهربائي بالعالم العربي.

خلال اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة، استعرض الأعضاء جميع القرارات التي اتخذت خلال الدورة السابقة، بهدف مواصلة تفعيل الخطة الاستراتيجية للاتحاد الهادفة إلى تحديث هياكله، وذلك من خلال اعتماد نظام حكامة فعال وإعادة توجيه مهامه وأهدافه.

وأشاد رئيس الاتحاد العربي للكهرباء بالجهود الكبيرة المبذولة في هذا الاتجاه، ودعا إلى مواصلة الجهود المشتركة لضمان استمرار تطور ونجاح الاتحاد.

وقد تمحورت النقاشات حول تعزيز الموارد البشرية والمالية للاتحاد العربي للكهرباء، ووضع نظام جديد للعضوية، بالإضافة إلى إعداد مقر جديد للاتحاد من أجل تعزيز كفاءته التشغيلية.

وللتذكير، فإن الاتحاد العربي للكهرباء، الذي يحتفل هذه السنة بمرور 36 عاما على تأسيسه، يضم 19 دولة عربية. يلعب الاتحاد دورا حاسما في تعزيز التعاون الإقليمي وتسهيل تبادل الخبرات والموارد وتعزيز سياسات الطاقة المستدامة لمواجهة تحديات قطاع الطاقة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العالم العربي.

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