أونروا: الوضع الحالي في غزة “تقشعر له الأبدان”-

2023-12-22 / 19:39
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هبة بريس _ وكالات

قالت جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الجمعة، إن الوضع الحالي في قطاع غزة “تقشعر له الأبدان، وربع سكانها “يتضورون جوعا“.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، حول الأوضاع في غزة، ونشرتها المنظمة على حسابها عبر منصة “إكس”.

وأضافت توما، “لإعطاء فكرة عما يحدث في غزة الآن، فإن الوضع يقشعر له الأبدان”.

وشددت “لقد وصلنا إلى النقطة التي يقال إن ربع السكان فيها يتضورون جوعا”.

واعتبرت المسؤولة الأممية، أن هذا الوضع “نتيجة مباشرة للحصار، وعدم توفر الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء”.

وأردفت “عندما كنت هناك مؤخراً، رأيت سكان غزة مرعوبين، ومرهقين، ويعيشون في خوف، والقصف مستمر دون توقف”.
واختتمت حديثها بالقول إن “ما نحتاجه الآن، وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وزيادة المساعدات إلى القطاع”.

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