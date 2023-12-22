شح المياه بالمغرب ..ناقوس خطر لشبح عطش في الأفق ( تقرير )

يعيش المغرب أزمة مياه غير مسبوقة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بسبب الجفاف وضعف التساقطات المطرية، وهي الأزمة التي أضحت تنذر بتداعيات وخيمة تهدّد قطاعات حيوية كثيرة بالبلاد وتؤثر بدرجة أولى على حياة السكان ، الأمر الذي أدى إلى تعالي صيحات الفزع المطالبة بالحلول الجذرية والعملية لأزمة المياه “المستعصية” ، أبرزها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية بالبرلمان السنة الماضية حيث دعا الملك محمد السادس الى التعامل بكل جدية مع أزمة المياه التي يشهدها المغرب .

الاجهاد المائي في المغرب بعد ندرة التساقطات المطرية الملحوظة، أصبح مصدر قلق كبير للحكومة والفلاحين وعموم المغاربة، وخصوصا بعد تراجع العديد من الأحواض المائية، لتسجل ضعفا كبيرا في نسبة ملء السدود.

نزار بركة وزير التجهيز والماء، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة أمس الخميس، قال : “وصلنا إلى وضعية صعبة وخطيرة جدا فنسبة ملء السدود لا تتجاوز 23.5 بالمائة و3 مليار و750 مليون متر مكعب السنة الماضية التي كانت جافة أيضا كنا في نسبة 31 بالمئة من نسبة الملء”، مشيرا إلى أن “بعض المدن المغربية مهددة بانقطاع تزويد الساكنة بالمياه بسبب التراجع غير المسبوق في الواردات المائية”.

المسؤول الحكومي، أعلن أن الحكومة ستتوجه نحو اتخاذ اجراءات جديدة ومشددة لترشيد استهلاك الماء وضمان عقلنة استعماله لضمان التزود بالماء الصالح للشرب.

أزمة مياه ..أسباب طبيعية وبشرية

تعود أزمة المياه في المغرب لأسباب طبيعية تتمثل في تعاقب سنوات الجفاف بالنظر إلى طبيعة المناخ المغربي والموقع الجغرافي للمملكة، اذ يتراوح مناخ المغرب بين جاف وشبه جاف إلى رطب، مايعني قلة التساقطات المطرية التي تعد المصدر الأول للمياه المتجددة .

وبخصوص العوامل البشرية المسؤولة عن أزمة المياه بالمغرب، فيتعلق الأمر بقطاعات مستنزفة للموارد المائية وعلى رأسها قطاع الزراعة الذي يساهم بنسبة كبيرة في الناتج الداخلي الخام والذي يستهلك لوحده 80 في المائة من الموارد المائية ، إضافة الى اعتماد مخططات ركزت على زراعات (كالطماطم، والحوامض، الافوكادو..) والتي استنزفت الفرشة المائية في ظل وضع مناخي اتسم بالجفاف ، يليها الاستعمالات المنزلية ثم قطاع الصناعة .

كرونولوجيا تناقص حصة الفرد من المياه بالمغرب

يعد المغرب من بين البلدان المهددة بشحّ المياه بسبب التقلبات المناخية حيث تقلصت حصة الفرد من المياه في المملكة من حوالي 2500 متر مكعب خلال ثمانينيات القرن الماضي إلى قرابة 500 متر مكعب حاليا، وهو مايعني أن المغرب قد دخل مرحلة الخصاص الهيكلي ، علما أن الدول التي لاتتوفر على 1000 متر مكعب للفرد سنويا تندرج ضمن البلدان “الفقيرة مائيا ” .

ومن بين أسباب تقلص حصة الفرد من الماء بالمغرب نجد التزايد السكاني السريع واستنزاف الثروة المائية الى جانب عدم ترشيد استعمال المياه وغياب وسائل كافية لتخزين المياه علاوة على تناقص حقينة السدود جراء توالي سنوات الجفاف وعدم انتظام التساقطات…

إجراءات لمواجهة نقص المياه

لمواجهة أزمة الماء بالمغرب، يجب تكثيف حملات التوعية العامة والتثقيف لكل شرائح المجتمع المغربي حول المياه وتغير المناخ، وبناء الوعي العام بخطورة وضعية هذا المورد الحيوي الحالية، علما أن أزمة ندرة المياه دفعت السلطات الى إصدار دوريات بمنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الجولف بالمياه التقليدية (مياه الشرب أو المياه السطحية أو الجوفية)، كما عممت وزارة الداخلية في وقت سابق منشورا على الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة، تدعوهم من خلالها إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التقليل من الاستعمال المفرط للماء الصالح للشرب الى جانب وضع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

ومن بين الحلول والاجراءات التي يمكن أن يكون لها تأثير على تدبير وعقلنة استعمال المياه يمكن استحضار جانب التوعية والتحسيس بتنظيم قوافل ترشيد وعقلنة استعمال المياه في القطاع الزراعي والفلاحي بالبوادي والقرى، وزيادة كفاءة استخدام المياه في أنظمة الري، وتعزيز الحفاظ على الموارد المائية اضافة الى تبني استراتجيته خاصة في قطاع الفلاحة والصناعة، وأقلمة القطاع الزراعي مع التغيرات المناخية وغيرها ..