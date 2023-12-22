مجلس الأمن يعتمد مشروع القرار العربي بشأن غزة بعد تعديله جذريا

هبة بريس _ وكالات

اعتمد مجلس الأمن، اليوم الخميس، مشروع القرار العربي الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة باسم المجموعة العربية بغالبية 13 صوتا إيجابيا و”امتناع” روسيا والولايات المتحدة.

وقدم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، تعديلا على مشروع القرار يطالب بوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم، بدل خلق الظروف لوقف الأعمال العدائية. وجاءت نتيجة التصويت على هذا التعديل بـ10 أصوات إيجابية وفيتو أمريكي وامتناع 4 أعضاء. وقد فشل التعديل بسبب الفيتو الأمريكي.

وكان التصويت على مشروع القرار قد تأجل ثلاث مرات بسبب خلافات جوهرية مع الولايات المتحدة التي أصرت على تغيير الفقرة الثانية التي تدعو لوقف الأعمال العدائية والفقرة الرابعة التي تدعو إلى إنشاء آلية دولية تحت إشراف الأمين العام لمراقبة توزيع المساعدات الإنسانية بناء على مقترحات تقدم بها أنطونيو غوتيريش.

وبعد مفاوضات طويلة ومغلقة بحضور سفراء الولايات المتحدة ومصر والإمارات تم إدخال تعديلات جذرية في الفقرات 2، 4، 5 ، و6. وبعد إلغاء الفقرة 9 التي تدين إسرائيل دون تسميتها أعيدت بصيغة مخففة. وسنشير إلى هذه التعديلات في كل فقرة جرى تعديلها. فوقف العمليات العدائية في الفقرة الثانية تحول إلى تهيئة الظروف لوقف العمليات العدائية، ولجنة الرقابة التابعة للأمين العام أصبحت تعيين منسق خاص يتشاور مع جميع الأطراف، وتجديد ولاية فريق الرقابة تراجع من سنة إلى عشرين يوما ثم بعد ذلك مرة كل تسعين يوما.

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