البيضاء.. إحباط عملية تهريب أزيد من 6.5 أطنان من مخدر الشيرا

2023-12-22 / 16:02
0
هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة 22 دجنبر الجاري، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 6 أطنان و550 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية على مستوى مخرج الطريق السيار بمدينتي الدار البيضاء وبوزنيقة، حيث أسفرت عن حجز سيارتين وضبط مجموعة من رزم مخدر الشيرا موجهة للتهريب الدولي، بلغ مجموع وزنها 6 أطنان و550 كيلوغراما.

وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في الشبكة الإجرامية الضالعة في هذه العملية.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. الـFNE تدعو الأساتذة إلى تعليق الاحتجاجات والالتحاق بالأقسام

رسميا.. الـFNE تدعو الأساتذة إلى تعليق الاحتجاجات والالتحاق بالأقسام

2023-12-22 / 17:49
Photo of بعد اجتماعها بالوزير بنموسى.. الـFNE تلتحق بجلسات الحوار القطاعي

بعد اجتماعها بالوزير بنموسى.. الـFNE تلتحق بجلسات الحوار القطاعي

2023-12-22 / 15:18
Photo of الحموشي يصرف 20 ألف درهما لـ269 أمنيا يعانون من أمراض خطيرة

الحموشي يصرف 20 ألف درهما لـ269 أمنيا يعانون من…

2023-12-22 / 14:42
Photo of إحباط محاولة تهريب أزيد من 600 حيوان زاحف عبر مطار مراكش

إحباط محاولة تهريب أزيد من 600 حيوان زاحف عبر…

2023-12-22 / 14:11
Photo of توقيع اتفاقية للنهوض بالتشغيل للأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص

توقيع اتفاقية للنهوض بالتشغيل للأشخاص في وضعية إعاقة في…

2023-12-22 / 14:01
Photo of برنامج دعم السكن.. تسقيف رسوم الموثق في مبلغ 2.500 درهم

برنامج دعم السكن.. تسقيف رسوم الموثق في مبلغ 2.500…

2023-12-22 / 11:00
Photo of وهبي يؤكد على ضرورة التوعية والتثقيف حول قضايا حقوق الإنسان

وهبي يؤكد على ضرورة التوعية والتثقيف حول قضايا حقوق…

2023-12-22 / 09:14
Photo of طقس الجمعة .. بارد نسبيا مع تكون صقيع فوق المرتفعات

طقس الجمعة .. بارد نسبيا مع تكون صقيع فوق…

2023-12-21 / 22:05
Photo of الصين .. تألق تلاميذ من الدار البيضاء متخصصين في الروبوتيك

الصين .. تألق تلاميذ من الدار البيضاء متخصصين في…

2023-12-21 / 21:53
Photo of افتتاح المعرض الجهوي للمنتجات المجالية الفلاحية بتازة

افتتاح المعرض الجهوي للمنتجات المجالية الفلاحية بتازة

2023-12-21 / 21:43

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق