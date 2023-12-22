البيضاء.. إحباط عملية تهريب أزيد من 6.5 أطنان من مخدر الشيرا

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة 22 دجنبر الجاري، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 6 أطنان و550 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية على مستوى مخرج الطريق السيار بمدينتي الدار البيضاء وبوزنيقة، حيث أسفرت عن حجز سيارتين وضبط مجموعة من رزم مخدر الشيرا موجهة للتهريب الدولي، بلغ مجموع وزنها 6 أطنان و550 كيلوغراما.

وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في الشبكة الإجرامية الضالعة في هذه العملية.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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