سيعوض “الكاميرا الخفية”.. رشيد رفيق منشط برنامج “غامر ولا غادر”

2023-12-22 / 17:57
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نجلاء مزيان: هبة بريس

شرع المخرج و المنتج المغربي عبد الرحيم مجد في تصوير حلقات برنامج التحديات “غامر ولا غادر” الذي سيتم عرضه بالقناة الثانية برمضان المقبل، بمشاركة ألمع النجوم في الوسط الفني وكذا مجالات أخرى مختلفة.

وتم تصوير حلقات برنامج ” غامر ولا غادر” الذي يقدمه الكوميدي رشيد رفيق، بعدد من مدن المملكة أبرزها وجدة و النواحي، مراكش و النواحي، أكادير، ورزازات، زاكورة، الداخلة، تزنيت، أكلو،و بومنداد…

وعرف البرنامج ذاته (7 دقائق) مشاركة 32 متباريا، منهم عمر لطفي، نفيسة بنشهيدة، هشام الوالي، عثمان بنحمي، فاتي جمالي، ساندية تاج الدين، هند بنجبارة، فاطمة الزهراء لحرش، فاطمة الزهراء قنبوع، صويلح، خولة بن عمران، مريم القدميري، الزبير، زهير زائر، وداد المنيعي، صباح بن شويخ، أنس محسن …

وجدير بالذكر أن “غامر ولا غادر” خاص بالتحديات حيث سيخوض المتبارين تجربة استثنائية مليئة بالتشويق و المفاجآت، وبعد مراحل التصفيات سيتوج البرنامج الثنائي الفائز (رجل و امرأة) حيث سيحصدان لقب بطل و بطلة الموسم الأول من البرنامج ذاته.

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