الفنانة “راوية” سفيرة لحملة :”كل طفل يستحق فرصة ثانية”

2023-12-22 / 16:25
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القسم الفني: هبة بريس

أعلن المركز الوطني لمحاكم الولايات- مكتب المغرب بمعية “التحالف الوطني لجمعيات المجتمع الوطني من أجل عدالة جنائية أكثر نجاعة للأحداث”، عن انضمام الفنانة راوية لهذه الحملة الوطنية.

وحسب بلاغ توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه فإن راوية ستصبح سفيرة هذه الحملة التوعوية، التي تحمل شعار “كل طفل يستحق فرصة ثانية”.

وتأتي الحملة الترافعية في إطار برنامج “تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب بالمغرب.

وجدير بالذكر أن المركز الوطني لمحاكم الولايات-مكتب المغرب، أطلق في أكتوبر 2021 برنامجا شاملا، للمساهمة في جهود إصلاح منظومة عدالة الأحداث بالمغرب، تحت اسم “تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب” والذي استهدف من خلاله تقديم دعم تدريبي، مهني وتربوي ونفسي لفائدة النزلاء أقل من 20 سنة بجهة الدار البيضاء.

وأيضا تعزيز جهود التنسيق بين مختلف المؤسسات الفاعلة في عدالة الأحداث، في مراحلها الأربعة، انطلاقا من الاعتقال مرورا بالتقاضي وتنفيذ العقوبة إلى الرعاية اللاحقة، فضلا عن المساهمة في تطوير النقاش حول مشاريع قانون المسطرة الجنائية والعقوبات البديلة، وكذا سبل وآليات تطوير الخدمات الاجتماعية داخل المؤسسات الإصلاحية.

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