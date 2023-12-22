إحباط محاولة تهريب أزيد من 600 حيوان زاحف عبر مطار مراكش

هبة بريس

في إطار الجهود التي تبذلها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بتعاون مع الأجهزة المكلفة بالمراقبة لا سيما بنقط العبور الحدودية، قصد حماية الاحياء البرية ومكافحة الاتجار غير المشروع فيها، تم إحباط محاولة تهريب عدد كبير من الزواحف إلى الخارج عبر مطار مراكش المنارة.

و مكنت يقظة جهاز الامن الوطني بالمطار من رصد هذه الحيوانات، التي كانت بحوزة مسافر من أصل اندونيسي، والتي تم حجزها بعدما تبين أن الحصول عليها تم بطرق غير شرعية.

وقد تمت معاينة هذه الحيوانات من طرف رئيس وحدة مراقبة الحيوانات البرية التابعة للمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بمراكش آسفي رفقة مختصين بالزواحف، حيث تم التعرف عليها وحجز ما يلي :

– 272 فردا من الضب الأسود البطن Uromastyx nigriventris ، المدرج في الملحق الثاني لاتفاقية التجارة الدولية في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض-CITES-، والفئة2 من قانون 29-05 ، المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة في الاتجار فيها.

– 391 فردا من السحلية الدودية Trogonophis wiegmanni، وهي نوع متوطن في شمال إفريقيا، يضم المغرب 80 في المائة من مستوطناتها الاصلية.

​هذا، وتطبيقا لمقتضيات القانون السالف الذكر، قامت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بمراكش بتحرير محضر مخالفة مع تطبيق غرامة في حق المخالف تقدر ب5.4 مليون درهم، مع متابعة قانونية في حقه لحيازته لبعض أصناف الحيوانات الممنوعة .

​هذا وقد تم نقل الحيوانات المحجوزة إلى حديقة للحيوانات متخصصة في الزواحف لإيوائها وتقييمها، في أفق إعادة اطلاقها في الوسط الطبيعي الأصلي لها.

وتجدر الإشارة، إلى أن الاتجار غير المشروع في الزواحف، ولا سيما تصديرها إلى آسيا، يمثل تهديدا حقيقيا لهذه الأنواع، مما يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين وأجهزة المراقبة، بما في ذلك الوكالة الوطنية للمياه والغابات والشرطة والجمارك والسلطات المحلية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp