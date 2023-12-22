فاتي جمالي تقطر الشمع على المنافقين:” يا صحاب جوج وجوه مولاكم كي تقابلوه”

2023-12-22 / 16:15
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نجلاء مزيان: هبة بريس

حرصت الفنانة المغربية فاتي جمالي على توجيه رسالة مشفرة للمنافقين وذلك عبر مقطع فيديو قامت بنشره بحسابها الخاص بموقع “سناب شات”.

ووثق مقطع الفيديو تواجد فاتي جمالي بأحد المطاعم الراقية بمدينة الدار البيضاء و هي تقطر الشمع على المنافقين قائلة :”يا صحاب جوج وجوه مولاكم كي تقابلوه”.

ورجح العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي أن فاتي جمالي تقصد بكلامها الأشخاص الذين لم يساندوها في أزمتها الأخيرة ضد اللاعب الدولي حكيم زياش، حيث اختار العديد من أصدقائها الحياد.

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‫22 تعليقات

  1. ربما لدينا وجهان أما أنت فلك وجوه لا تعد و لا تحصى فقد ملك أطباء التجميل لكثرة التدخلات المتكررة حتى لتروقي لزبنائك الكثر و الذين يدفعون بسخاء ليروك تتجددين كل شهر.
    أمثالك يجعلون نستحيي من أثرياء العرب الكرماء.

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