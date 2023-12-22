فاتي جمالي تقطر الشمع على المنافقين:” يا صحاب جوج وجوه مولاكم كي تقابلوه”
نجلاء مزيان: هبة بريس
حرصت الفنانة المغربية فاتي جمالي على توجيه رسالة مشفرة للمنافقين وذلك عبر مقطع فيديو قامت بنشره بحسابها الخاص بموقع “سناب شات”.
ووثق مقطع الفيديو تواجد فاتي جمالي بأحد المطاعم الراقية بمدينة الدار البيضاء و هي تقطر الشمع على المنافقين قائلة :”يا صحاب جوج وجوه مولاكم كي تقابلوه”.
ورجح العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي أن فاتي جمالي تقصد بكلامها الأشخاص الذين لم يساندوها في أزمتها الأخيرة ضد اللاعب الدولي حكيم زياش، حيث اختار العديد من أصدقائها الحياد.
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22 تعليقات
ونتيا كيف غادي تلاقي مولاك بهاد التبرج والعرا اولا كتشوفي غير دروة الناس ؟
يعتبر الفنان الساخر الحسين بنياز «باز» احد الفنانين المثيرين للجدل في المغرب، لانه من صنف الفنانين الذين اختاروا «المناورة» كخطاب للتواصل مع جمهوره المسرحي والتلفزيوني، رغم أنه يؤكد انه مجرد فنان لا علاقة له بالسياسة الا ان السياسة «تهمة» تلاحقه في كل مكان، قدم عددا من الاعمال التي تتفاوت قيمتها الفنية والموضوعية، لم يختر طريق ولده التاجر المرحوم الحاج بلقاسم وخاصم عالم التجارة رفقة والده، وعانق الفن وصخب الفنانين، و صرح له والده أنداك أن المغاربة كلهم ممثلين و باز صرح بها أيضاً في الإعلام أنه لم يفهمها إلا بعد مرور عقود من السنين .. باز يتكلم عن غلاء الأسعار .. الأب يرافق إبنه بعد خروجه من المدرسة مروراً بالسوق : الإبن .. با التفاح .. مازل ما طاب .. با البنان .. مازل ما طاب .. با بوعويد .. مازل ما طاب .. الإبن : با شكون لي طاب .. باز : قلبي لي طاب أولدي هههه
Bande de minables
مشي حنا اللي دايرين عمليات التجميل حتي يكون عندنا اكثر من وجه
وانت باش غاذي تلاقي مولاك عل هذاك العري ذيالك
هاذ الويلة مالها
نتي مولاك كيف غا تقابليه بهاد التعري و التبرج لي نتي فيه….
واش هذا خبر
ماهو الهدف من هذا الخبر ؟
هذه فاش فنانة واش كتعني في الكباريهات كتقلد هيفاء مع الأسف الاعلام كيشهر غي التافهين ربما لان اغلب المغاربة هذ الشي الي كيهمهم
في نظرك ايتها الجريدة المحترمة هل هدا خبر يستحق النشر تؤيدون التفاهة و الغباء .الحمد لله زياش لم يسقط في فخ الميوعة و سقط هدا المنبر في فخ التفاهة
اذا نطق السفيه فخير جوابه السكوت
شيخة ديال الخلا تبحت عن البوز تقتات على رفع نسب المشاهدة سيري ستري راسك
الناس كتموت في غزة بالاف ونتوما جايبين لينا هاد الميوعة ارتقو الله اخليكم. راه جريدة ديالكم اصبح لها صيت طلعو نيفو شويا مخليونا من هاد التقاهات
لاحول ولاقوة إلا بالله من علامات الساعة حينما يتحدث السافيه والفاسق وشبه العاري وكل مرة عملية التقبيح وليست بالتجميل وانت باش غادي تلقى ربنا الله الواحد الاحد انت اكبر منافقة وانانية ولاترضى بماخلقك الله كل مرة تنفخي فالشنايف والبزازل وووو وعيب وحشومة نقولها
هاذ الويلةديال هبة بريس علاش مكتنشرش التعاليق واش هذا جبن
هاذ الويلةديال هبة بريس علاش مكتنشرش التعاليق واش هذا جبن طوز
مشحال مخلصاكم على هاد المقال ؟
إذا لم تستحي فافعل ما شئت واش المغاربة لي قالو لزياش يفرشك راك نتي لي طيحتي الدل على راسك باغا تعلقي فين تفلقي أما لقاءنا أمام الله فأنصحك أن تلتزمي الصوت لأن يوم حكم السماء ستكوني من الاوائل الذين سيحاسبون عن الفساد إدا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجارة
تسالت ليك هديك 15 يوم ديال الاحباط و تقبلي على شي شهر اخر ولا شنو
السؤال موجه الى فاتي جمال ،( كيف غتقابلي أنت مولاك) الفساد ، التبرج، لعرا ، تغيير خلق الله، وما خفي كان أعضم.المرجو الجواب بصراحة.