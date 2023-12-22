فاتي جمالي تقطر الشمع على المنافقين:” يا صحاب جوج وجوه مولاكم كي تقابلوه”

2023-12-22 / 16:15
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نجلاء مزيان: هبة بريس

حرصت الفنانة المغربية فاتي جمالي على توجيه رسالة مشفرة للمنافقين وذلك عبر مقطع فيديو قامت بنشره بحسابها الخاص بموقع “سناب شات”.

ووثق مقطع الفيديو تواجد فاتي جمالي بأحد المطاعم الراقية بمدينة الدار البيضاء و هي تقطر الشمع على المنافقين قائلة :”يا صحاب جوج وجوه مولاكم كي تقابلوه”.

ورجح العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي أن فاتي جمالي تقصد بكلامها الأشخاص الذين لم يساندوها في أزمتها الأخيرة ضد اللاعب الدولي حكيم زياش، حيث اختار العديد من أصدقائها الحياد.

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‫22 تعليقات

  2. يعتبر الفنان الساخر الحسين بنياز «باز» احد الفنانين المثيرين للجدل في المغرب، لانه من صنف الفنانين الذين اختاروا «المناورة» كخطاب للتواصل مع جمهوره المسرحي والتلفزيوني، رغم أنه يؤكد انه مجرد فنان لا علاقة له بالسياسة الا ان السياسة «تهمة» تلاحقه في كل مكان، قدم عددا من الاعمال التي تتفاوت قيمتها الفنية والموضوعية، لم يختر طريق ولده التاجر المرحوم الحاج بلقاسم وخاصم عالم التجارة رفقة والده، وعانق الفن وصخب الفنانين، و صرح له والده أنداك أن المغاربة كلهم ممثلين و باز صرح بها أيضاً في الإعلام أنه لم يفهمها إلا بعد مرور عقود من السنين .. باز يتكلم عن غلاء الأسعار .. الأب يرافق إبنه بعد خروجه من المدرسة مروراً بالسوق : الإبن .. با التفاح .. مازل ما طاب .. با البنان .. مازل ما طاب .. با بوعويد .. مازل ما طاب .. الإبن : با شكون لي طاب .. باز : قلبي لي طاب أولدي هههه

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  9. هذه فاش فنانة واش كتعني في الكباريهات كتقلد هيفاء مع الأسف الاعلام كيشهر غي التافهين ربما لان اغلب المغاربة هذ الشي الي كيهمهم

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  10. في نظرك ايتها الجريدة المحترمة هل هدا خبر يستحق النشر تؤيدون التفاهة و الغباء .الحمد لله زياش لم يسقط في فخ الميوعة و سقط هدا المنبر في فخ التفاهة

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  13. الناس كتموت في غزة بالاف ونتوما جايبين لينا هاد الميوعة ارتقو الله اخليكم. راه جريدة ديالكم اصبح لها صيت طلعو نيفو شويا مخليونا من هاد التقاهات

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  14. لاحول ولاقوة إلا بالله من علامات الساعة حينما يتحدث السافيه والفاسق وشبه العاري وكل مرة عملية التقبيح وليست بالتجميل وانت باش غادي تلقى ربنا الله الواحد الاحد انت اكبر منافقة وانانية ولاترضى بماخلقك الله كل مرة تنفخي فالشنايف والبزازل وووو وعيب وحشومة نقولها

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  18. إذا لم تستحي فافعل ما شئت واش المغاربة لي قالو لزياش يفرشك راك نتي لي طيحتي الدل على راسك باغا تعلقي فين تفلقي أما لقاءنا أمام الله فأنصحك أن تلتزمي الصوت لأن يوم حكم السماء ستكوني من الاوائل الذين سيحاسبون عن الفساد إدا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجارة

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  20. السؤال موجه الى فاتي جمال ،( كيف غتقابلي أنت مولاك) الفساد ، التبرج، لعرا ، تغيير خلق الله، وما خفي كان أعضم.المرجو الجواب بصراحة.

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