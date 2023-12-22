هل يعيش قصة حب؟..الدوزي يثير فضول متابعيه
نجلاء مزيان: هبة بريس
نشر الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، يبرز مدى الحب القوي وكذا الرحمة بين الزوجين .
وأرفق الفنان المغربي الشاب الفيديو بتعليق جاء فيه:”الحب والود الذي لا مثيل له، من أجمل الفيديوهات إلى شفت اليوم “.
وواصل المتحدث ذاته قائلا:”هذه إسمها العشرة هي أقوى من الحب بكثير، الحب يفنى مع الوقت أما العشرة تدووووم ،فيها الرحمة المودة الاحترام، العهد صيانة العرض الخوف على الآخر ، اللهم ارزقنا حسن الصحبة والعشرة”.
وفي سياق متصل، طرح محبوا النجم المغربي تساؤلات حول ما إذا كان الدوزي يعيش حاليا قصة حب ستتكلل قريبا بالزواج أم أنه أعجب بالفيديو و تقاسمه مع متابعيه.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp