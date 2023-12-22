هل يعيش قصة حب؟..الدوزي يثير فضول متابعيه

2023-12-22 / 14:55
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نجلاء مزيان: هبة بريس

نشر الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، يبرز مدى الحب القوي وكذا الرحمة بين الزوجين .

وأرفق الفنان المغربي الشاب الفيديو بتعليق جاء فيه:”الحب والود الذي لا مثيل له، من أجمل الفيديوهات إلى شفت اليوم “.

وواصل المتحدث ذاته قائلا:”هذه إسمها العشرة هي أقوى من الحب بكثير، الحب يفنى مع الوقت أما العشرة تدووووم ،فيها الرحمة المودة الاحترام، العهد صيانة العرض الخوف على الآخر ، اللهم ارزقنا حسن الصحبة والعشرة”.

وفي سياق متصل، طرح محبوا النجم المغربي تساؤلات حول ما إذا كان الدوزي يعيش حاليا قصة حب ستتكلل قريبا بالزواج أم أنه أعجب بالفيديو و تقاسمه مع متابعيه.

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