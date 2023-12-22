شهرزاد عكرود تهاجم “المنافقين”: “ايلا ما كاتبغيونيش ما تجيوش تسلموا عليا”

2023-12-22 / 13:28
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هبة بريس - القسم الفني

وجهت الإعلامية المغربية، شهرزاد عكرود، رسالة قوية اللهجة لما وصفتهم ب”المنافقين”.

وقالت شهرزاد في تدوينة نشرتها عبر حسابها بموقع “انستغرام”: “تستهوون النفاق وتبدعون فيه، ها العار حبسوا ها العار، إلى ما كاتبغيونيش ما تجيوش تسلموا عليا وتقولوا ليا تنحماق عليك”.

و أضافت شقيقة “الدويبة”: “كنعرف مزيانشكون كايبغيني وشكون كاينافقني.. سنعيش مرة واحدة فلنعشها بسلام”.

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